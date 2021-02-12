 

Муж выдумавшей беременность дагестанки обратился к россиянам

12.02.2021, 8:02, Новости дня
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Житель Дагестана, супруга которого симулировала беременность и подменила детей куклами, попросил россиян не критиковать никого в сложившейся ситуации.

Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог разобраться в ситуации. Также он попросил всех воздержаться от критики.

«Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора (Ставропольского края), ни перинатального центра», – сказал мужчина на видео, которое опубликовали в Instagram республиканского МВД.

Житель Дагестана также отметил, что он сам поступал именно так, как и должен был поступать в такой ситуации отец детей, которым он себя искренне считал.

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Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а «лишившаяся детей» женщина никогда не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя случай в Дагестане, сообщил газете ВЗГЛЯД, что страх не реализовать себя действительно может стоять выше, чем ложь о том, что женщина похоронила своих детей. 



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