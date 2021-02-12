Названа предварительная причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

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12.02.2021, 8:00, Новости дня
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Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа, сообщили в экстренных службах.

«Предположительно, взорвался газ, есть пострадавшие», – сказал РИА «Новости» источник.

По его словам, здание супермаркета сильно пострадало. «Полностью здание сложилось, начали разбор завалов, пожара после взрыва не последовало», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе минздрава Северной Осетии сообщили, что под завалами могут находиться люди. На данный момент никого не нашли, пострадал охранник. 

Также отмечается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. 

В пятницу утром в экстренных службах сообщили о мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе. Сообщалось, что одноэтажное здание магазина полностью разрушено.



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