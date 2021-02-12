Жуткие опыты пришельцев имеют реальную медицинскую основу? – Тайна большой иглы, вонзаемой в живот

12.02.2021, 8:07, Разное

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Пришельцы похищают людей, чтобы проводить на них загадочные медицинские опыты, вставляя разные трубки и иглы в разные естественные и неестественные отверстия. Но если взглянуть на это под другим углом, то вас ждут неожиданные открытия.

Многие из женщин, которые сообщали, что их похищали инопланетяне, рассказывая про странные и болезненные медицинские процедуры, перенесенные ими на борту инопланетного корабля, часто упоминали о длинной игле, которую вонзали им в живот или прямо в пупок.

Впервые об опыте подобного рода рассказала Бетти Хилл, которую вместе с мужем Барни пришельцы похитили в сентябре 1961 года. История Бетти и Барни достаточно хорошо освещена в сети, да и мы о ней тоже писали, так что подробнее останавливаться на этом не будем.

Сразу после того, как Бетти и Барни вернули обратно на Землю, они практически ничего не помнили о том, что с ними происходило в эти три часа. Однако позже воспоминания стали постепенно просачиваться, а когда оба прошли через процедуру регрессивного гипноза, то рассказали о том, что с ними делали на корабле.

В частности Бетти упоминала очень длинную иглу или прибор, похожий на иглу, который пришельцы ввели ей в пупок. Они остановились лишь после того, как Бетти стало нестерпимо больно и после этого вытащили иглу из живота.

Перед тем, как вводить иглу, Бетти было сообщено, что это "проверка на беременность" и что этот тест будет очень полезным, но кому, каким образом и почему, не было объяснено.

"Это была длинная игла. Я бы сказала, что игла была длиной четыре дюйма (10 см), может быть, шесть дюймов (15 см). К ней была прикреплена трубка, и они ставили ее не очень долго, всего секунды".

По словам Бетти, боль была такой сильной и мучительной, словно ее резали ножом. И существо, которое вонзало в нее иглу, было очень удивлено тем, что Бетти испытывала сильную боль. Оно словно не могло это предвидеть.

Существо тут же вытащило иглу, однако мучения Бетти не прекратились, она все еще была в агонии и ей почему-то все еще было больно. Возможно, что это были последствия сильного стресса.

В последующие годы о страшной большой иголке, которую вонзали в живот женщинам (иногда и мужчинам, но очень редко) рассказывали многие, если не большинство похищенных женщин. Обычно медицинские эксперименты, проводимые пришельцами на похищенных людях, принято считать если не странными, то необъяснимыми и загадочными, так как обычно инопланетяне никогда не рассказывали людям что они с ними делают и для чего нужна та или иная процедура.

Они могли дать поверхностное объяснение, что это нужно "для анализа" или "теста на беременность". но зачем для этого надо вонзать в животы иглы или резать людей заживо острыми скальпелями, умалчивалось.

Однако некоторые уфологи решили заморочиться этим и попробовать найти аналоги в человеческой медицине. И обнаружили процедуру под названием амниоцентез. Эта процедура достаточно современная и к 1961 году, когда похитили Бетти Хилл, она еще только-только начала разрабатываться.

Когда женщина беременеет, развивающийся плод находится в матке, окруженный околоплодными водами. Это жидкость, очень похожая на воду, и если взять ее на анализ, то можно многое узнать о здоровье и развитии плода. Анализы на альфа-фетопротеин и развивающиеся клетки кожи – две основные вещи, на которых фокусируется процедура, поскольку она направлена ​​на подтверждение благополучного состояния плода.

Во время амниоцентез игла вводится в матку матери через ее брюшную полость (иглу шприца втыкают в низ живота), обычно на сроке от 15 до 18 недель беременности. Поскольку процедура может быть сложной, ее постоянно контролируют с помощью ультразвукового сканирования.

Цель состоит в том, чтобы использовать иглу для извлечения небольшого количества околоплодных вод, которые затем можно изучить и проанализировать. Обычно процедура выполняется по генетическим причинам, чтобы предугадать синдром Дауна у плода и другие врожденные аномалии.

Конечно, можно отметить различия между тем, что пережила Бетти и описываемой процедурой – иглу ей вонзали в пупок, а не в нижнюю часть живота, чтобы попасть в непосредственно в матку. Однако ей было прямо сказано, что это все-таки тест на беременность, а не изучение ее кишечника.

Если Бетти все выдумала, то как она могла узнать о ранних разработках процедуры амниоцентеза, о которых тогда писали лишь в специализированных медицинских журналах? Это конечно не является невозможным, но выглядит сильно притянутым за уши.

Но если Бетти в самом деле однажды читала медицинский журнал и прочла там об амниоцентезе, что отпечаталось в ее мозгу и отразилось на воспоминаниях при регрессивном гипнозе (есть и такая версия у скептиков), то почему она рассказала об игле, вонзаемой в пупок, а не том, как была эта процедура описана в журнале? Намеренная неточность, чтобы сошло за правду? Тоже какое-то натягивание совы на глобус, мягко говоря.

Есть мнение, что при желании у всех "странных и непонятных" медицинских экспериментах инопланетян на людях можно найти аналоги в современной медицине. То есть получается, что инопланетяне проводят на людях вполне банальные медосмотры и их "высокие достижения" на самом деле не такие уж и высокие, если люди уже сейчас могут делать то же самое.