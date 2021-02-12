«Пришельцы просили меня спасти человечество!» – Странная история Габриэля Грина (дважды кандидата в президенты США)

12.02.2021, 7:39, Разное

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В конце 1950-х годов Габриэль Грин был известен в основном лишь в кругу американских уфологов и считал себя очень серьезным исследователем тематики НЛО. Но в 1960 году он внезапно объявил, что пришельцы попросили его стать президентом США.

Президенты Соединенных Штатов всегда официально скептически относились к тематике инопланетян и НЛО. И они никогда не давали прямого ответа на самый популярный вопрос "Реальны ли НЛО и инопланетяне?".

Иногда властями США делались попытки развенчать теории заговора. К примеру, во время администрации Трампа ЦРУ и Пентагон выступили с прямым заявлением о публикации ранее строго засекреченных файлов о наблюдениях и изучении НЛО.

Из статей, время от времени попадающих в американские газеты, можно выделить легкий намек на то, что бывшие президенты США, такие как Диксон, Кеннеди и Эйзенхауэр, имели некоторое представление об инопланетянах. К сожалению, они никогда ничего официально не раскрывали.

Однако, есть одно имя, которое в наши дни практически забыто всеми. Этот человек хотел выбраться в Сенат США, а также дважды пытался стать президентом США, публично заявляя, что он имеет регулярные контакты с инопланетянами.

Габриэль Грин – профессиональный фотограф и исследователь НЛО, был зарегистрированным кандидатом в президенты Соединенных Штатов в 1960 и 1972 годах. Хотя у него не было политического опыта, он серьезно собирался стать президентом Соединенных Штатов.

Причиной этого, по его словам, стали "космические люди", которые лично попросили его баллотироваться на пост президента, чтобы "спасти мир".

Грин родился в Калифорнии в 1924 году. По его словам, сначала он колебался, услышав просьбу пришельцев, но затем понял, что Земля действительно нуждается в срочной помощи космических людей, иначе она может обречь себя на катастрофу.

В 50-х и 60-х годах Грин привлек к себе внимание после того, как он основал "Клуб летающих тарелок", известный как AFSCA (Объединенные клубы "Летающих тарелок" Америки), и начал публиковать книги и брошюры об НЛО, такие как "Посмотрим в лицо фактам о летающих тарелках".

Судя по этим публикациям, Грин контактировал с гуманоидами ростом 1,5 метра, которые якобы прибыли с планеты Корендер, вращающейся вокруг тройной звезды Альфа Центавра. Грин рассказывал, что находился в "телепатическом контакте с Космическими Мастерами и Великим Белым Братством".

Он также делал заявления о том, что лично видел около 75 НЛО. А 11 июля 1959 года, во время очередного мероприятия AFSCA в отеле Statler-Hilton в Лос-Анджелесе, он объявил, что НЛО прилетят сюда, чтобы посмотреть на всех собравшихся.

В августе 1960 года Грин баллотировался в Сенат США, чтобы потом выдвинуть свою кандидатуру в кандидаты на пост президента. Его фигура заинтересовала журналистов и вскоре про него опубликовали статью в Los Angeles Times, где была подробно освещена связь Грина с НЛО и его "контакты с пришельцами". В том числе к статье была приложена расшифровка двух аудиофайлов, записанных на съезде энтузиастов НЛО, проходившем в Shrine Auditorium:

"Что ж, по просьбе космических людей я решил, что так и сделаю (стану кандидатом в президенты США). Сначала я очень сопротивлялся, потому что чувствовал себя очень скромным, когда меня просили взять на себя такую ​​ответственность.

Откровенно говоря, сначала я действительно не чувствовал, что хочу взять на себя такой грандиозный проект, но я все осознал, когда люди из космоса говорили со мной об этом и указали, что наша цивилизация обречена, если кто-то не приложит усилий и не предпримет никаких действий для изменения нынешнего направления и направления, в котором движется человечество".

В расшифровке второй аудиозаписи можно было услышать как Грин представлял публики некоего мужчину по имени "принц Ниасон", который сообщил, что он и его спутница (там была еще и женщина, чье имя осталось неизвестным) прибыли на Землю в 1927 году с планеты Титаник, которая находится на расстоянии 1,5 световых лет от Земли.

Там же Грин говорил, что у него была постоянная круглосуточная связь с кораблями, находящимися в атмосфере Земли, и между планетами.

Что было с Грином дальше? С выборами 1960 года у него, после этой статьи, ничего не получилось, но он не пал духом и в 1962 году баллотировался в Сенат США от Калифорнии. Он проиграл выборы, заняв третье место с общим количеством голосов более 171 000.

Далее Грин продолжал работать над своим журналом об НЛО и "Клубом летающих тарелок", к которому тем временем присоединились более 3000 человек. Затем в 1972 году Грин снова решил заняться политикой и теперь прямо баллотировался на пост президента. К сожалению, он снова потерпел большое поражение.

После этого Грин уменьшил внимание к себе. Он переехал в калифорнийскую пустыню и был теперь занят лишь своими публикациями об НЛО и пришельцах. Через 20 лет уже даже из уфологов мало кто помнил о нем, а СМИ снова написали о Грине лишь в 2001 году, когда он скончался.