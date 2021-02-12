 

Экс-супруга Малинина познакомилась в соцсетях с психопатом

12.02.2021, 7:34, Разное
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Бывшая жена российского певца Александра Малинина стала жертвой психопата. С ним Ольга Зарубина познакомилась после развода, она долгое время общалась с мужчинами в социальных сетях, пока ей не попался этот человек.
При этом изначально Ольга Зарубина ничего не заподозрила. Ей казалось, что он — обычный мужчина, но потом она поняла, что у него имеются проблемы с головой. Странности собеседника она связала со своим состоянием здоровья, которое начало постепенно ухудшаться.

Ольга Зарубина призналась, что у нее развилась бессонница, появились усталость и проблемы с желудком. Изначально она даже не думала, что все этой с ней происходит из-за общения. Но когда она заблокировала того человека, то ей стало лучше. Тогда она поняла, что «психопат» съедал ее изнутри, а взамен ничего не давал.

Стоит отметить, что у Ольги Зарубиной регулярно возникают романы. Так, в прошлом году она хотела уехать в США к новому возлюбленному. Потом стало известно, что певица познакомилась с мошенником, называвшим себя звездой «Маски-шоу».

Источник: sobesednik.ru



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