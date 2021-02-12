В РФ приостановлена работа над созданием сверхтяжелой ракеты

12.02.2021, 7:32, Новости дня

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Как пояснили представители РКЦ «Прогресс», работы над созданием отечественной сверхтяжелой ракеты временно приостановлены. О причинах не сообщается. Однако эксперты «Роскосмоса» считают, что возобновления работ следует ожидать в течение нескольких месяцев.

Специалисты напоминают о существовании госзаказа на новую космическую ракету «Енисей», а также о планах запустить ее в космос в 2028 году.

Напомним, что данный класс ракет может быть использован для полетов российских астронавтов на Луну. Также этот носитель сможет вывести на низкую орбиту Земли более ста тонн груза за один запуск. Судя по всему, у разработчиков появились проблемы с технологиями, предполагают независимые аналитики.