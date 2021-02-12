 

Миссия ExoMars-2016 обнаружила хлороводород в атмосфере Марса

12.02.2021, 7:32, Новости дня
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Очередное крупное открытие сделано при помощи произведенного в РФ прибора, установленного на зонд Trace Gas Orbiter. Его запустили по программе ExoMars-2016. Напомним, что речь идет о российско-европейском проекте по изучению Марса.

Последние новости: обнаружение в атмосфере Красной планете хлороводорода. Ранее о наличии этого вещества в марсианском воздухе не было известно.

По словам представителей «Роскосмоса», открытие удалось сделать при помощи отечественного спектрометра Atmospheric Chemistry Suite. Установлено также, что хлороводород в составе атмосферы появлялся после начала бури на Марсе. Затем прибор не определял его наличия. Это значит, что между поверхностью планеты и газом, окружающим ее, происходят активные химические реакции.



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