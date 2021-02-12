 

Расстрелявшего сотрудников ОСБ в московском метро оправдали по одному эпизоду

12.02.2021, 7:14, Новости дня
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Экс-сотрудник полиции Алексей Смирнов, которого коллегия присяжных признала виновным в расстреле сотрудников ОСБ в московском метро, оправдан по эпизоду, связанному с угрозой еще одному оперуполномоченному собственной безопасности УВД на метрополитене, сообщил адвокат Смирнова Михаил Корчагин.

«Смирнову вменялось в вину три эпизода по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Это гибель оперуполномоченного Максима Веялко, ранение его коллеги Алексея Лимонова и угроза применения насилия к Руслану Тростянскому. Так вот, по Веялко и Лимонову моего подзащитного признали виновным, а вот по Тростянскому – оправдали. Присяжные сочли, что Смирнов ему не угрожал», – передает ТАСС слова Корчакина.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных ст. 317 УК) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК). При этом присяжные признали Смирнова заслуживающим снисхождения. Это значит, что ему не смогут назначить пожизненный срок лишения свободы.

В сентябре 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в Москве два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения. В мае 2020 года Смирнову предъявили обвинение в окончательной редакции. 



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