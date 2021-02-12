 

Экран смартфона оказался в 10 раз грязнее ободка унитаза

12.02.2021, 6:38, Новости дня
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Смартфон может оказаться одной из самых грязных вещей, которые вы трогаете руками, утверждают ученые. Специалисты исследовали поверхности экранов мобильных гаджетов и ужаснулись. В среднем на них обнаружено 17 тысяч различных типом микроорганизмов.

Если вы до сих пор считаете, что самой грязной поверхностью в вашем доме является ободок унитаза, то вас ожидает «большое разочарование». Как раз там-то микробов в среднем в 10 раз меньше, чем на смартфоне. Итак, самая грязная вещь постоянно лежит в вашем кармане, и вы ее прикладываете к лицу!

Ученые советуют чаще очищать поверхность своего мобильного, а также не выкладывать его на каждый стол, за который вы садитесь. В целом, элементарные правила гигиены здесь тоже не помешают.



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