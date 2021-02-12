Эксперт: Нельзя допустить, чтобы интернет-гиганты начали диктовать нам свои правила

12.02.2021, 6:20, Новости дня

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По всему миру началось активное создание законов, регулирующих деятельность глобальных интернет-платформ. РФ также стоит усилить законодательство в этой сфере, используя и опыт западной Европы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Журавлев, комментируя выступление одного из австрийских министров, назвавшего сетевые платформы «пятой властью».

«Проблема недостаточного правового регулирования IT-платформ приобрела всемирный масштаб. Соцсети и цифровые сервисы диктуют пользователям свои правила, навязывают свои условия блокировки контента, которые для окружающих до сих пор остаются непонятными. Полное отсутствие четких критериев модерации ведет к двойным стандартам, к появлению цензуры постов или аккаунтов в соответствии с личной прихотью администраторов этих платформ», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ (АЮР) Александр Журавлев.

«Сегодня почти каждый из нас пользуется соцсетью, получает оттуда информацию, покупает там товары и услуги. При этом у платформ, публикующих новости о событиях в мире, нет ни лицензии СМИ, ни связанных с этим обязанностей, зато прибылей, а также влияния на общественное мнение, у них гораздо больше, чем у традиционной прессы», – констатировал Журавлев. По мнению собеседника, подобная ситуация действительно позволяет назвать современные IT-гиганты «пятой властью».

«Возникает также много вопросов об использовании персональных данных пользователей. До сих пор нам неясно, как работают те или иные алгоритмы, навязывающие нам определенную модель поведения в сети. Например, нам незаметно навязывают покупку какого-то товара или подводят к мысли, что надо голосовать за определенного кандидата», – продолжил эксперт.

Все эти проблемы осознаются властями уже большинства развитых стран, отмечает Журавлев, в том числе в Австрии. «В целом, РФ нужно обращать внимание на все страны, преуспевшие в регулировании цифровых сервисов – на Турцию, которая добилась создания представительства Фейсбука на своей территории; на Германию, которая ввела серьезные штрафы за нарушение своего законодательства в этой сфере; в целом на Европейский союз, в котором созданы «Акт о цифровых сервисах» и Общий регламент по защите данных (GDPR). Все лучшее из этих инициатив нужно перенять и адаптировать под российские реалии», – уверен Журавлев.

«Если мы говорим об уравнивании перед законом всех медиа, аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, то принять соответствующее законодательство и обновить меры контроля просто необходимо. Иначе получится так, что не пользователи и государство будут определять нормы поведения для IT-компаний на территории России, а сами компании начнут диктовать нам свои правила и делать то, что они считают нужным», – предупредил Журавлев.

Напомним, власти Австрии обеспокоились негативным влиянием цифровых гигантов на общественное мнение в стране. Причиной стала волна слухов в блогосфере по поводу коронавируса. Австрия не стала дожидаться общего решения Евросоюза и в одностороннем порядке занялась регулированием социальных сетей – правовая база для этого нового вида медиа-сферы была принята Законом о коммуникационных платформах, который вступил в силу с 1 января. Согласно указанным нормам, контент деструктивного содержания должен удаляться немедленно, в противном случае нарушителям грозят санкции. Австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер призвала другие страны ЕС действовать в области регулирования цифровых медиа как можно быстрее. В колонке для венской газеты Der Standard она призвала Евросоюз выработать единое решение. По ее мнению, даже если Twitter, Facebook или Instagram называют себя нейтральными поставщиками услуг в Сети, о реальном нейтралитете речи не идет, поскольку это не соответствует их бизнес-моделям, – более того, сами платформы во многих странах уже играют роль «пятой власти».

«Мы должны обязать цифровые платформы соблюдать правила, эта тема больше не может быть табуированной – это единственный способ обеспечить защиту свободы слова. … Пусть даже для онлайн-платформ соблюдение таких стандартов означает дополнительные финансовые затраты, которые воспринимаются как помехи их предпринимательской деятельности», – приводит цитату Эдтштадлер «Газета.ру».

Проблема распространения заведомо ложного и другого деструктивного контента через интернет в РФ стоит не менее остро, чем в Евросоюзе. В нашей стране, напоминает «Российская газета», уже принят закон о саморегулировании соцсетей, однако для его эффективной работы потребуется взаимодействие властей и самих онлайн-площадок. Поэтому, как уточняет ТАСС, разрабатываются дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, включающие, в том числе, требование об открытии их филиалов на нашей территории.