Ученые определили зависимость между интонацией говорящего и доверием слушателей
12.02.2021, 5:44,
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Как правильно разговаривать с людьми, чтобы вызвать у них доверие? Ответить на этот вопрос ученые попытались, проведя исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.
Оказалось, что торопливая речь очень вредит правильной коммуникации. Еще больше негатива по отношению к спикеру, когда тот говорит и смеется одновременно.
Лучше всего говорить на публику размеренно, постепенно понижая тембр голоса. Важную роль играет внятное произношение слова и правильная расстановка акцентов, отмечают специалисты. Исследование проведено в большой фокус-группе добровольцев. При этом использовались синтезаторы, благодаря которым можно было моделировать разные стили общения.
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