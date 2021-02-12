 

Ученые определили зависимость между интонацией говорящего и доверием слушателей

12.02.2021, 5:44, Новости дня
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Как правильно разговаривать с людьми, чтобы вызвать у них доверие? Ответить на этот вопрос ученые попытались, проведя исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.

Оказалось, что торопливая речь очень вредит правильной коммуникации. Еще больше негатива по отношению к спикеру, когда тот говорит и смеется одновременно.

Лучше всего говорить на публику размеренно, постепенно понижая тембр голоса. Важную роль играет внятное произношение слова и правильная расстановка акцентов, отмечают специалисты. Исследование проведено в большой фокус-группе добровольцев. При этом использовались синтезаторы, благодаря которым можно было моделировать разные стили общения.



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