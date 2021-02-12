 

В 2025 году британские ученые планируют запустить первый в мире термоядерный реактор

12.02.2021, 5:44, Новости дня
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Когда ученым удастся построить работающий термоядерный реактор, все нынешние атомные электростанции покажутся маломощными образцами техники прошлого. Ведь сама по себе термоядерная реакция предполагает получение температуры плазмы в несколько миллионов градусов. Это в буквальном смысле кусочек солнца на земле.

До сих пор ученым не удавалось управлять ходом такой реакции. Особенно большая проблема была с охлаждением. Но британские ученые, похоже, смогут создать установку, которая справится с этой задачей.

Как сообщают СМИ, первый работающий термоядерный реактор должны построить до 2025 года. Если проект окажется удачным, человечество получит экологически чистый и почти неисчерпаемый источник огромного количества энергии.  



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