В ЛНР сообщили о гибели украинского военного

12.02.2021, 5:26, Новости дня

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Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Вчера на позициях 59-й (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) бригады в районе населенного пункта Мироновский в результате нарушения требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва один военнослужащий 11-го батальона получил ранения, не совместимые с жизнью», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко. По словам офицера, украинское командование этот факт скрывает.

В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.