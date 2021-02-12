Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в ДТП на велосипеде

12.02.2021, 5:26, Новости дня

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В Швейцарии автомобиль сбил двукратного чемпиона «Формулы-1» испанского гонщика Фернандо Алонсо, информирует пресс-служба команды Alpine (Renault).

Алонсо ехал на велосипеде недалеко от швейцарского Лугано. У него подозрение на несколько переломов, гонщик находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. В пятницу проведут медицинское обследование, передает ТАСС со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 39-летний Алонсо в предстоящем сезоне планировал вернуться в «Формулу-1», в которой не участвовал с 2018 года, и выступать за Alpine. Чемпионские титулы он оба раза завоевал в составе команды Renault.