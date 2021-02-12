Возвращение «похищенного» Запада

12.02.2021, 4:56, Разное

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В ответ на статью Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0».

Ни в коем случае я не хотел бы вступать в спор. Потому что в споре каждый старается отстоять свою позицию и переубедить другого. У меня такой цели по отношению к Константину Богомолову нет. Но все-таки, внимательно прочтя его статью (манифест, как там было указано), позволю себе некоторый комментарий.

Во-первых, Константин Богомолов, не живя в Европе и США, как оказалось, не очень хорошо представляет себе те процессы, которые там на самом деле происходят. И это неудивительно. Насколько мне известно, и опыт работы Богомолова в Европе тоже очень небольшой. Но даже и сделав несколько театральных спектаклей и посещая «западный мир» в качестве туриста, трудно, очевидно, увидеть ситуацию в социуме и культуре такой, какая она есть. И поэтому описанная Богомоловым модель современного западного мира, мягко говоря, очень упрощена и однобока. К тому же в его статье мало примеров — всего два, и оба, как выяснилось, абсолютно ошибочны (см. комментарии «Новой газеты»).

Я живу в Польше уже 12 лет и вот только несколько лет назад по-настоящему стал понимать, что это за модель общества, которую пытается построить так называемая европейская цивилизация. Я не буду говорить про США, потому что хоть я и бываю там, и даже немного работаю, но все же я не могу сказать, что до конца понимаю те процессы, которые там происходят, кроме, пожалуй, двух. Первый — это борьба с расизмом. Второй — борьба против Трампа. Мне кажется, я мог бы описать суть этих процессов, и это также бы отличалось от позиции, изложенной Богомоловым, но поскольку я в США не живу, то лучше и касаться этой страны не буду.

А что касается Европы, в которой я много работаю, живу, плачу налоги, имею постоянный вид на жительство в Евросоюзе и свою частную продюсерскую компанию, а также дочку-школьницу, то есть являюсь полноценным участником социальной жизни Евросоюза, ну кроме разве что выборов, — да, мой вид на жительство не позволяет мне ходить на выборы. Но моя жена участвует в выборах, и я вижу, как это происходит, как работает эта важная часть жизни европейского общества. В остальном, являясь активным пользователем и участником европейской системы, я, как мне кажется, только спустя 10 лет жизни в Европе (10 из 12) начал по-настоящему понимать, что это за процесс — западный мир. В чем его идея и куда все движется. Попробую это описать.

Итак. Главной философской и жизненной идеей европейского общества является вера в эволюцию человека.

Эпоха Просвещения, а позже наука XX века навсегда поселила в разуме европейца идею развития. Развитие — вот главная идея Просвещения и XX века. Человек развивается — вот основная идея западного общества. От чего к чему или от кого к кому? Человек развивается в процессе раскрытия сознания, которым человек наделен, а еще точнее, которым он является. Человек — это сознание. И это сознание развивается от низшего к высшему по эволюционной спирали. И главным показателем его развития являются жизненные ценности, которые в разные периоды своего развития разделяет человек. Вначале ценностью первобытного человека были секс, еда, примитивные инстинкты. Потом появляется эго. Появляется осознание наличия Я. Персональное Я отделено от других, и так возникает идея личности. Потом чуть позже, на новом уровне, появляется идея моего племени, моей семьи, моего клана. Идея Мы. А значит, и идея Они. Мы и Они. Одновременно с этим развивается и мифическое представление о вселенной, населенной духами и явлениями природы, и это представление в конце концов приобретает очертание Единого Бога. У человека, ставшего личностью, а потом и племенем (а потом и народом), появляется Высшее — Бог. С этим уровнем развития Европа и приходит в XIX век.

Фото: Jörg Carstensen / picture alliance via Getty Images

И тут в следующем эволюционном витке, где огромную роль играет технический прогресс, и появляется наука. Наука как лидер своего времени. И далее наука плюс развитие технологий переводят европейского человека на новый эволюционный уровень — рациональный. На этом уровне Европа совершает величайшие открытия в области науки (кстати, РФ тоже является частью Европы, по крайней мере ее западная часть, и поэтому российские научные открытия тоже можно считать европейскими). И вот рациональный подход к жизни постепенно становится доминирующим в экономике и политике, и, кстати, фашизм есть не что иное, как явление рациональное. Нацистская Германия — это машина смерти, основанная на идее Рацио. Все плохие гены уничтожить, а хорошие гены оставить управлять миром. И только в начале 70-х годов в Европе активно проявляется новый эволюционный уровень — плюралистический и либеральный. Константин Богомолов рассматривает Европу с позиции христианской модели, но мне этот взгляд кажется чересчур узким, потому что и само христианство, как и другие модели общества, проявляют себя в виде того или иного уровня эволюционного развития. Пример: восьмилетний мальчик-христианин отличается от 18-летнего и от 40-летнего христианина, хотя крестятся они одинаково. Так же, как и бывают христиане военные и христиане расисты. Христианство, как и любая другая религия, как и политические направления, такие как коммунизм, — это не причина развития общества, а следствие определенного этапа этого развития, это проявление стадий и уровней эволюционного развития. И кстати, для меня очевидно, что Богомолов совсем или очень поверхностно знаком с теорией эволюции, иначе он не допустил бы такого ляпа, как «Освободившись от нацизма, Запад решил застраховаться от «атомной аварии», ликвидировав сложного человека», потому что «Запад» — это не отдельно стоящая организация, воспитывающая, принимающая и отторгающая какого-то еще человека. Человек и Запад — это не две отдельные вещи. Это одно и то же Сознание, проходящее этапы своего эволюционного развития, проявляясь в обществах, созданных людьми. Испанская инквизиция и немецкий нацизм, а также левый экологический либерализм — это все одно и то же Сознание, переходящее из одного этапа в другой. Когда-то ведь очень давно на территории Центральной Европы племена одних людей ели других людей, и возможно, это происходило где-нибудь в том самом месте, где сейчас находится здание ЕСПЧ.

Идея Европы состоит в том, что человек — уникальное живое существо, обладающее несколькими универсальными правами, которые стоят выше любых конституций, законов, религий и даже моральных норм. Это право на Жизнь, право на получение Знания, право на сексуальную ориентацию и свободу своего мнения. И вот эти четыре универсальных права являются новым витком в эволюции человека, проживающего на территории Европы.

И вот в чем ошибается Богомолов, не очень хорошо представляя жизнь европейского общества. Он ошибочно принимает проблемы, возникающие при переходе с одного уровня эволюции на другой, за кризис гуманистической идеи,

называя это убийством «сложного человека». А сложный человек, по мнению Богомолова, — это такой обаятельный грешник, пускай немного аморальный и немного преступный, но зато живой, неординарный, влюбленный в себя, но в то же время очень талантливый и поэтому странный — словом, такой же, как и сам Константин, ведь его статья (а точнее, манифест) на самом деле является оправданием двух простых вещей. Первой — нарциссизма. Второй — своего резкого политического разворота в сторону служения Власти.

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

И вот теперь примеры: страх перед политкорректностью в Европе (когда нельзя даже пошутить про черных или геев, осудив их в шутку) является не чем иным, как переходом от действительно проевшего общество расизма, гомофобии, унижения женщин, семейного насилия к обществу, в котором эта тема вообще потеряет всякую актуальность. Но на этот переход нужно время. И да, иногда юмора не хватает. Согласен, юмор — хороший помощник. Но и шутки про концлагерь Аушвиц не могли появиться в Польше раньше чем через 30–40 лет после окончания этой трагедии. Сейчас Европа очищается от ксенофобии, от бессовестного капитализма, от бешеного коммунизма, сексизма и т. д. И плюс не нужно забывать, что теперь в Европу пришли несколько млн беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Поэтому ситуация сейчас не очень простая. Но, несмотря на это, юмор по-прежнему присутствует. Доказательством этому служат фильмы и стендапы с черным юмором. И да — с излишней политкорректностью. Да, нужно занимать в фильмах и спектаклях чернокожих — и это правильно, поскольку расовая дискредитация действительно существовала и существует. Да, шутки про босса и соблазнение секретарши сейчас не в тренде, потому что харассмент — это явление, которое имело место быть и сейчас изживается (ну а в РФ считается, что такого явления просто нет, поэтому нам еще очень далеко до его изживания). Но, с другой стороны, европейские театры и вообще европейское искусство сегодня — это все про стирание границ между странами, полом, идеями, конфессиями и т. д.

Потому что это новый виток эволюции, это про то, что человек не только личность, не только «сложный» по Богомолову человек, а универсальное вселенское Сознание.

Это энергия, проявляющаяся во всем живом. Человек — это уже не Раскольников и даже не Мышкин, человек — это Великая Жизнь. Жизненный поток, равный среди равного. Человек — это житель планеты и житель космоса. Человек — это планета. И это, кстати, современный научный факт, который великие мистические учения знали еще тысячи лет назад. И кстати, впервые сегодня — и именно на территории Европы и США (например, в штате Калифорния) — начинает зарождаться интегральная модель человеческой цивилизации, при которой все уровни развития органично соединяются в один общий красивый узор. Этот уровень называется Интегральный. Правда, этот процесс находится еще в самом зародыше — успеет ли человек осуществить этот переход или мы погибнем от надвигающейся экологической катастрофы? Увы, прогнозы ученых слишком пессимистичны. Но эволюцию все равно не остановишь, и процесс все равно продолжается. У эволюции нет конечной цели, ее цель — постоянное развитие. И поэтому человек развивается. И частью этого развития неизменно является переходный период, поэтому те страхи и ужасы, которые Костя вместе с российскими пропагандистами власти Соловьевым, Симонян и иже с ними (господи, ну кто бы мог подумать, что Константин Богомолов только лишь ради любви к своему творчеству и желанию комфорта примкнет к этому лагерю?!) пытается подавать нам как кризис Европы, на самом деле являются лишь элементами переходного периода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Андрей Звягинцев. Страх съест душа. Уже очень скоро объявит свои права новое поколение; те, кто родились на входе в XXI век и полны сил

Да, для номинации на «Оскар» теперь нужно, чтобы в фильме были афроамериканцы, ну и что? 200 лет этих людей держали в рабстве, сейчас время платить по счетам. Но в США, как и в Европе, существуют сильнейшие институты аналитики и социальной философии, лучшие университеты планеты вкладывают огромные деньги в развитие программ по созданию настоящего интегрального общества. Да, сейчас есть перекосы и излишнее (с огромным перебором) общественное давление на людей, просто нечаянно пошутивших насчет черного цвета кожи своего коллеги. Мне это не нравится, как и многим моим друзьям в США. Но! В следующем поколении таких шуток просто уже не будет, будет совсем другой юмор.

Юмор не исчезнет. Сложный человек не исчезнет, а превратится в более развитого человека.

Сложность и непонятность — это фишка постмодернистского режиссера конца XX века, а новое искусство — это искусство простого и понятного, это искусство ясного. Шутки про босса и секретаршу, как и про «ниггеров», исчезнут. Но это не крах цивилизации, а это новый эволюционный виток.

Иван Вырыпаев

режиссер, драматург

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