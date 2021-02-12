Мобильный Интернет и сотовая связь придут в арктические поселки Красноярского края

12.02.2021, 4:50, Новости дня

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Как сообщили в Министерстве цифрового развития РФ, развитие современной инфраструктуры мобильных коммуникаций в этом году продолжится на территории Красноярского края. На данном этапе рассматривается вопрос об обеспечении еще трех поселков, расположенных за полярным кругом, мобильным Интернетом и сотовой связью.

Напомним, что в прошлом году современные технологии пришли в два десятка населенных пунктов данного региона. Из них пять получили также мобильный Интернет.

Улучшить качество связи в отдаленных регионах РФ поможет запущенный на орбиту спутник «Экспресс-103», который уже выведен на орбиту и в ближайшее время начнет функционировать. Также в Красноярском крае планируют создать платформу обратной связи.