Возраст самого старого духового инструмента составляет 18 тысяч лет

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12.02.2021, 4:50, Новости дня
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Странную раковину археологи обнаружили еще восемьдесят лет назад во время раскопок в пещере Марсулас. Тогда же был установлен примерный возраст артефакта.

Ученые знали, что находке около 18 тысяч лет, понимали, что ее как-то использовал человек, но не могли сказать, для чего именно она предназначалась.

Только недавно исследователи точно установили, что данная раковина, в действительности, была чем-то вроде духового инструмента. Как поясняют историки, это самый древний из известных ныне музыкальных инструментов, которые использовал человек. Как минимум, на нем можно сыграть три ноты, из которых не трудно составить простую мелодию, говорят специалисты. Напомним, что пещеру Марсула археологи исследуют с 1897 года.



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