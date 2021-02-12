Мнение: Новый раунд битвы за Мариб

12.02.2021, 4:48, Разное

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В последние дни разгорелось масштабное сражение за столицу провинции Мариб. Хуситы оказывают давление практически по всему фронту и добились существенного успеха к западу от города, приближаясь к горному району, который прикрывает Мариб с запада. Ситуация для саудовской коалиции продолжает ухудшаться.

Новый раунд битвы за Мариб

По данным на начало февраля, хуситы полностью владеют оперативной инициативой и имеют возможность выбирать направление ударов на очень широком фронте. Он, как правило, не имеет должной глубины, ограничен в резервах и опирается на достаточно узкую сеть линий снабжения, которые могут быть быстро перерезаны при прорыве фронта.Стремление хуситов обходить основные узлы сопротивления, представляющие собой либо укрепленные поселки, либо скопления опорных пунктов на возвышенностях, постоянно формирует тенденцию к отходу у хадистских бригад. Зачастую они предпочитают отходить, даже не дожидаясь результатов контратак, которые должны обеспечить коммуникации и купировать продвижение механизированных групп хуситов.

Если хадисты на текущем этапе заинтересованы в сохранении статус-кво, то хуситы, очевидно, стремятся добиться осязаемых оперативных результатов. Они в случае захвата столицы провинции Мариб будут иметь долгосрочные последствия для всей Йеменской войны в целом. Если хуситам удастся перевести вопрос в эту плоскость, то можно будет говорить, что мы наблюдаем за одним из решающих и важнейших сражений всей Йеменской войны. Поэтому пафос заявлений пропаганды «Ансар Аллах» вполне оправдан — хуситы сделали серьезную ставку и сейчас пытаются конвертировать свои оперативные успехи в нечто большее.

Начало нового этапа боевых действий сопровождалось ударами баллистических ракет по полевым лагерям в районе столицы провинции. Две ракеты поразили цели в самом Марибе, одна упала рядом с лагерем беженцев, где в числе прочих живут жертвы прошлогоднего наводнения. Также известно об ударах дронов по частям хадистов на первой линии. Одновременно с этим хуситы перешли в наступление по всей линии фронта к северо-западу, западу и юго-западу от столицы провинции. К середине дня 10 февраля они смогли добиться существенных успехов к западу от Мариба. Речь в первую очередь идет о районе Джабал Кофал и нефтедобывающей станции Сафер в Сирвахе, которая расположена у трассы, идущей на восток непосредственно в сам Мариб.

акже был взят лагерь Кофал, который использовался в качестве базы 312-й бригады и отрядов «Аль-Ислах». Лагерь более 5 лет контролировался хадистами.

В бою хадисты потеряли десятки человек убитыми, ранеными и пленными. Прикрывавшая Джабал Кофал бригада отошла к перекрестку в районе Аз-Зура. Данный район крайне важен для хадистов, так как если хуситы здесь продвинутся дальше на восток, они фактически выйдут к фермам к югу от столицы. Это создаст угрозу перерезания трассы, уходящей на юг, и нарушит транспортную связь группировки коалиции в провинции Мариб. Важнейшее значение может сыграть высота Джабал Балак, которая будет прикрывать район Марибской плотины. Если здесь фронт будет прорван, у хадистов фактически не останется естественных препятствий, прикрывающих столицу с юго-западного направления.

Важным элементом успеха хуситов стал переход на их сторону ополчения из местных племен и дезертиров из хадистских бригад — это дезорганизовало оборону хадистов в районе Джабал Кофал. 10 февраля в Сану прибыла группа перебежчиков из «Аль-Ислах», включая командира 4-й штурмовой бригады. В ходе контратаки вечером 9 февраля хадистам удалось отбить часть потерянных территорий и замедлить темп наступления хуситов к столице провинции. Легкая пехота хуситов была отброшена от Джабал ал-Хаффа и остановлена на трассе, идущей к столице. Командование хадистов сообщает, что хуситы вводят в бой новые пехотные подразделения, чтобы развить достигнутый успех.

9-10 февраля наиболее интенсивные авиаудары ВВС коалиции осуществлялись именно к западу от столицы — было нанесено более 50 ударов. Легкая пехота хуситов просачивается через линию обороны, обходя опорные пункты хадистов. В то же время передовые отряды выходят на дистанцию 8-12 километров от столицы провинции. Из города поступают противоречивые сообщения о конфликте между военными властями хадистов, губернатором и представителями войск, присланных из провинции Хадрамаут. Там, по некоторым данным, зреет мятеж против правительства Мансура Хади и партии «Аль-Ислах» (вероятно, поддерживаемый ОАЭ).

Хуситы вновь продвинулись к холмам Хашаб к северо-западу от Мариба, но за 2 дня преодолеть эту оборонительную линию пока не смогли.

В Южном Марибе хуситам не удалось прорвать фронт: они лишь потеснили пехотную бригаду хадистов, прикрывающих район Джабал аль-Хабда. Атака на этом направлении может носить как отвлекающий характер, так и являться чем-то большим. Например, можно обойти с запада скопление хадистских войск, обороняющих населенные пункты (Аль-Васал, Ас-Салиб и т.д,), и продвинуться во фланг южного крыла западного фронта хадистов. Затем через горные районы пробиться к трассе, идущей на юг Йемена, по которой в Мариб поступает часть подкреплений из южных провинций.

Хадисты так или иначе вынуждены реагировать — на этом направлении ВВС коалиции нанесли более 15 авиаударов, а на угрожающий участок фронта выдвинуто до двух батальонов резерва. Главная проблема хадистов — это то, что хуситы смогли занять ряд важных высот, с которых они могут более уверенно корректировать огонь по оборонительным позициям хадистов. Это серьезно осложняет тактическую ситуацию на данном направлении.

По итогам боев обе стороны заявили о больших потерях у оппонентов, которые оцениваются примерно в несколько десятков убитых и раненых в день. У коалиции, помимо потерь хадистов, отмечается 4 убитых саудовских военных плюс пока не подтвержденная гибель саудовского полковника в районе лагеря Кофал.

В ходе боев 9-10 февраля хуситы смогли добиться серьезных тактических успехов. Им удалось существенно продвинуться, занять несколько населенных пунктов и ключевых высот. Противник понес серьезные потери и сейчас вынужден на ряде направлений отходить, попутно перебрасывая резервы для купирования наступательной активности хуситов. Командование хадистов заявляет, что ситуация сложная, но находится под контролем. Оно, очевидно, рассчитывает, что сосредоточенные в центральных районах Мариба резервы и поддержка авиации Саудовской Коалиции позволят остановить хуситов на угрожающих направлениях. Фактически хадисты надеются повторить сценарий декабря 2020 года, когда им удалось остановить наступление хуситов на столицу Мариба.

При текущем темпе развития событий хадистам уже в течение недели придется ввести в бой практически все доступные резервы и ожидать увеличения поддержки со стороны Саудовской Аравии.

Хуситы, очевидно, будут пытаться развить успех в районе Сирваха, чтобы выйти как минимум к дамбе Мариб. Также не исключены попытки нащупать еще хотя бы одну возможность для прорыва, чтобы поставить под угрозу коммуникации хадистов к югу от города и помешать переброске резервов из южных провинций — на случай штурма города.

Специально для РИА "ФАН"

https://riafan.ru/1385710-novyi-raund-bitvy-za-marib-chego-zhdat-ot-novogo-vitka-voiny-v-iemene – полностью с предысторией, картами, видео и прочим, смотри по ссылке



К первой половине дня 11 февраля хуситы вышли к Аз-Зуру.

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