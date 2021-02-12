Видео: Белорусы опять полюбили Россию
12.02.2021, 4:32,
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Более 70% белорусских граждан выступают за интеграцию с Россией, всего около 30% – с Евросоюзом, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные социсследования. Между тем всего год назад за союз с РФ выступали только 40% белорусов, причем обвал пророссийских настроений произошел по вине самого Лукашенко. Что изменилось теперь?
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Дмитрий Бавырин
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