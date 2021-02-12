 

Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии

12.02.2021, 4:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У половины населения Британии возникли проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в исследовании управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).

Проблемы со здоровьем, низкая финансовая устойчивость или «негативные жизненные последствия» фиксировались у 27,7 млн взрослых жителей страны (более 40%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодное исследование Financial Lives, проведенное в октябре 2020 года.

С февраля по октябрь 2020 года показатель увеличился на 15%. Число британцев с низкой финансовой устойчивостью (низкий уровень сбережений, низкая или неустойчивая прибыль, чрезмерные долги) выросло с 10,7 млн до 14,2 млн человек.

Каждый третий участник исследования ждет падения уровня доходов семьи в течение ближайшего полугодия, 25% полагают, что будут вынуждены бороться за то, чтобы свести концы с концами.

Порядка 11% отметили, что могут обратиться в благотворительную организацию Food bank за едой, свыше 16% отметили, что планируют взять больше кредитов.

33% опрошенных отметили, что планируют сократить потребление продуктов первой необходимости. При этом 48% опрошенных не пострадали в финансовом отношении из-за пандемии, а у 14% материальное положение заметно улучшилось.

В начале февраля Британия ввела дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом ПЦР.

В январе британский минздрав сообщал, что за все время пандемии в Британии от коронавируса умерли более 100 тыс. человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Россия анонсировала возобновление полетов во Вьетнам, Индию и Катар

04.10 / France 2 – план Макрона по борьбе с радикальным исламизмом не убедил французов

09.02 / Вагенкнехт призвала правительство ФРГ сменить стратегию борьбы с коронавирусом

14.07 / Что сулит польской политике переизбрание Анджея Дуды? 

02.09 / Русский язык лишили статуса регионального в Одессе

28.07 / Продажи оружия в США почти удвоились

06.08 / Россия хочет сократить расходы на оккупированный Крым

07.08 / Генпрокуратура требует изъять у Абызова 32 миллиарда в пользу государства

02.09 / Эксперт: Сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает множество вопросов

05.08 / Новый антирекорд по COVID-19 в Украине, последствия взрывов в Бейруте. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска