 

В Европе увидели зарождение новой дружбы РФ и Германии

12.02.2021, 4:32, Новости дня
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Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.

Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».

«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – сообщил Мюнхау.

Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, сообщил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как сообщил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».



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