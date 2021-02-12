Космический корабль «Прогресс МС-15» упал в воды Тихого океана

12.02.2021, 3:56, Новости дня

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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-15» сошел с космической орбиты и утонул в водах Тихого океана. Об этом сообщили представители «Роскосмоса».

Приземление аппарата прошло в безопасной зоне, где не проходят судоходные маршруты, уточнили специалисты. До вторника корабль был состыкован к Международной космической станцией, а затем, когда миссия была выполнена, его отстыковали и возвратили на Землю.

Аппарат слишком велик и не мог сгореть в плотных слоях атмосферы. Также его нельзя было оставлять на орбите, где и без того уже много космического мусора. Падение на поверхность планеты проводилось под контролем специалистов из центра управления. Район, в котором был затоплен «Прогресс», считается «кладбищем» космических аппаратов.