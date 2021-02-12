Британские военные похвастались учениями в условиях «суровой эстонской зимы»

12.02.2021, 3:38, Новости дня

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Военные Великобритании захотели ощутить на учениях «суровые условия настоящей эстонской зимы», сообщил командующий батальоном НАТО Джим Хэдвилд.

Как информирует пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, учения «Зимний лагерь» проходят на центральном военном полигоне, в них участвуют военные эстонского Скаутского батальона и дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО. Отрабатываются совместные действия с использованием британской бронетехники, передает РИА «Новости».

«Мы хотели ощутить настоящую эстонскую зиму, так что мы можем проверить самих себя в этих сложных условиях», – сказал Хэдвилд, отметив, что для британских военных учения при 20 градусах мороза являются необычными. Он заявил: «Основная наша цель, почему мы здесь – это интеграция с эстонскими военнослужащими и сейчас мы можем отработать поддержку во всевозможных по сложности условиях». Хэдвилд сказал, что его солдаты, «тренируясь в суровых условиях», получают «знания о своих способностях и уверенность в том, что они могут справиться с любой ситуацией».

В сентябре за «бряцание оружием» в Эстонии Россия раскритиковала США. Посольство РФ в Вашингтоне задалось вопросом о том, как бы отреагировали США на российские стрельбы у американских границ.