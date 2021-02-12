 

К летным испытаниям собрались подключить еще три БПЛА «Охотник»

12.02.2021, 3:38, Новости дня
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Новосибирский авиазавод им. Чкалова ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил источник в ОПК.

Их собираются «последовательно подключить к летным испытаниям в течение 2022–2023 годов». При этом в конструкцию второго «Охотника» внесут изменения, учитывая опыт работы первого. Доработаны будут «системы бортового радиоэлектронного оборудования и элементы конструкции планера». Еще два БПЛА «будут фактически соответствовать серийной версии», передает РИА «Новости».

Летные испытания начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».



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