Мнение: Культурная революция

12.02.2021, 3:16, Разное

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Новая жертва демократического террора в США. Актрису Джину Каррано больше не будут снимать в крайне популярном сериале "Мандалорец", более того – закрыта целая линия в этой сериальной вселенной, где Каррано в той же роли должна была играть одну из ключевых ролей. Причина террора – невостоженные высказывания Каррано в соцсетях о том, как победившие демократы расправляются со сторонниками республиканской партии. Актриса в своем инстаграме привела пример из весьма сакральной на Западе темы о нацистах и евреях. Естественно, студию Дисней немедленно атаковали сумасшедшие сторонники борьбы с инакомыслием, и студия сделала заявление.

Любая культурная революция – а сейчас в США происходит нечто среднее между привычным маккартистским шабашом и китайской культурной революцией – всегда такая революция есть процесс тщательно спроектированный и имеющий совершенно конкретные цели. Как правило, одни и те же: полный разгром политических противников силовыми методами, максимально близкими к тотальному террору.

Демпартия надеется (или рассчитывает) за два следующих года разгромить республиканцев, банально запугав их, а еще через два года закрепить свое доминирующее положение через резкое увеличение своего электорального ресурса, для чего за время правления Байдена (или Харрис – тут уж как сложится) избирательные права и американское гражданство должны будут получить более 10 миллионов нелегалов из стран Латинской Америки. Расчет, нужно понимать, на то, что двухпартийная система США теперь является избыточной экзотикой для глобалистов, рассчитывающих взять крупнейшую капиталистическую страну под свой единоличный контроль. Демократия, как известно – для демократов. Для остальных – всё остальное.

Нюанс в том, что любой террор, как инструмент управления – явление временное. Любая культурная революция заканчивается (после достижения нужных результатов) одним и тем же – хунвэйбины идут в компостную яму. Их утилизируют просто потому, что террористы, которых спускают с цепи, ни к чему иному не пригодны. И более того – они рассчитывают на то, что будут продолжать террор бесконечно. Поэтому они всегда становятся балластом, который сбрасывают из корзины.

В этом смысле все девианты, которых на протяжении последних десятилетий терпеливо и тщательно взращивали и выводили селекционеры – это всего лишь инструмент. Когда он свою роль сыграет, всех этих немерянно расплодившихся увечных головой людей спустят в подвал. Социальный подвал, конечно. А кого и ниже. Вернут их в естественную среду обитания – в маргинальное состояние. Пока же с ними заигрывают, даже назначают на не сильно значимые министерские должности, лебезят и уверяют в своем искреннем почтении к их психической ненормальности (которую сейчас называют как раз "новой нормальностью). Но в целом ничего нового и особенного – всю эту публику по необходимости очень быстро приберут к рукам и буквально выкосят. Хотя отдельные рекреационные зоны-зоопарки, возможно, и оставят. Для расплода и последующих селекций. Но точно не на своей территории, а там, где не очень жалко.

Но пока террор в полный рост. Инструмент работает не покладая рук, сумасшедшие дем-хунвэйбины бдительно выискивают любой намек на невостоженный образ мысли, обрушиваясь толпой на каждого, кто попадает под их прицел.

А Каррано жаль. "Мандалорец" без нее потеряет некоторый колорит.

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