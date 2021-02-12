 

В марте мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб

12.02.2021, 3:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По информации аэрокосмического агентства NASA, 21 марта мимо нашей планеты пролетит самый крупный астероид из тех, которые приближались в Земле за последнее время. Его размеры сопоставимы с небоскребом. Столкновение с таким крупным космическим телом привело бы к глобальной катастрофе и уничтожению всего живого. Но беспокоиться не о чем.

Как поясняют ученые, шансы, что астероид или его обломки, упадут на Землю, равны нулю. Минимальное расстояние до нас будет примерно в пять раз больше, чем до Луны. Это примерно два миллиона километров!

Астероид под названием 2001 FO32 вращается вокруг Солнца и время от времени приближается к Земле. Мимо нас он пронесется с огромной скоростью – 34,4 километра в секунду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Омский студент сравнил скорость интернета на березе и на земле

08.10 / Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» остановился недалеко от Калининграда

02.12 / Избранный вице-президент США попалась на лицемерии, поддержав малый бизнес

16.11 / Обнаружены тревожные проявления затянувшегося COVID-19

22.10 / МИД КНДР предупредил о способной занести коронавирус в страну пыльной буре

03.01 / Священника застрелили в одной из церквей Техаса

07.11 / Соседи раскрыли подробности бойни в екатеринбургской квартире

21.12 / Американцы запустят на Марс роботов-собак

07.10 / Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

13.12 / ВМС Украины получили плавучий причал для катеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска