В марте мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб

12.02.2021, 3:02, Новости дня

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По информации аэрокосмического агентства NASA, 21 марта мимо нашей планеты пролетит самый крупный астероид из тех, которые приближались в Земле за последнее время. Его размеры сопоставимы с небоскребом. Столкновение с таким крупным космическим телом привело бы к глобальной катастрофе и уничтожению всего живого. Но беспокоиться не о чем.

Как поясняют ученые, шансы, что астероид или его обломки, упадут на Землю, равны нулю. Минимальное расстояние до нас будет примерно в пять раз больше, чем до Луны. Это примерно два миллиона километров!

Астероид под названием 2001 FO32 вращается вокруг Солнца и время от времени приближается к Земле. Мимо нас он пронесется с огромной скоростью – 34,4 километра в секунду.