 

Аккаунт племянника Кеннеди удален из Instagram за высказывания о вакцинах

12.02.2021, 2:44, Новости дня
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Социальная сеть Instagram решила удалить аккаунт американского активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди за его высказывания против использования вакцин от коронавируса, информирует CNN.

Кеннеди-младший более 15 лет активно выступает  против вакцин, и ранее лоббировал изменения в законах, предусматривающих обязательную вакцинацию детей. «Мы удалили данный аккаунт за многократное распространение вводящих в заблуждение заявлений о коронавирусе и вакцинах», – приводит ТАСС сообщение телеканала.

Отмечается, что аккаунт Кеннеди в Facebook с аудиторией в 300 тыс. подписчиков пока заблокирован не будет,  сообщил CNN  со ссылкой на представителя Facebook, которой принадлежит также и Instagram.

Компания Facebook с начала пандемии приступила к борьбе с распространением ложных сведений о коронавирусе в своих соцсетях, удаляя тысячи подобных публикаций, а также предоставляя пользователям разъяснения ВОЗ по поводу той или иной недостоверной теории или дезинформации.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Ранее администрация социальной сети Facebook и сервис микроблогов Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. В пресс-службе компании посчитали, что таким образом соцсети  отреагировали на публикацию комментария бизнесмена о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.



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