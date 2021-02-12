Комиссар ЕС подчеркнул необходимость обеспечения прав нацменьшинств в Украине

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12.02.2021, 2:04, Новости дня
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В Евросоюзе ожидают принятия Украиной закона о национальных меньшинствах. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи 11 февраля на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, передает корреспондент “ГОРДОН”.

По его словам, в ЕС ожидают, что готовящийся сейчас в Украине закон “разрешит все открытые проблемы предыдущего законодательства о государственном языке и образовании”.

Варгейи подчеркнул, что Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать предметный диалог с их представителями.

“В свете угроз или действий в адрес представителей национальных меньшинств мы также ожидаем, что власти должным образом отреагируют на них, но мы получили подтверждение от премьер-министра [Украины Дениса Шмыгаля], что они привержены защите меньшинств”, – добавил он. 

В резолюции Европарламента по выполнению Украиной условий Соглашения об ассоциации с ЕС, принятого 10 февраля, также есть параграфы, посвященные национальным меньшинствам. В них Украину призывают, в частности, выполнять рекомендации и заключения Венецианской комиссии по закону о поддержке функционирования украинского языка в качестве государственного; “действовать с высочайшей степенью внимания и баланса по отношению к национальным меньшинствам, их языкам и их правам на образование”

Европарламент призывает Украину предоставить уполномоченному по защите государственного языка или любому учреждению, созданному с той же целью, полномочия по контролю за соблюдением правовых положений об использовании языков меньшинств и коренных народов, а также отмечает необходимость мер для укрепления инфраструктуры прав меньшинств и укрепления уверенности в том, что их права будут защищены как законом, так и на практике.

Также Европарламент обеспокоен отсутствием надлежащих мер, принимаемых украинскими властями для борьбы с дискриминацией и языком вражды в отношении групп меньшинств, особенно общины ромов.

Весной 2019 года в то время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что Кабмин готов в течение полугода внести в Раду законопроект “О защите языков коренных народов и нацменьшинств”.

В июне 2020 года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на повестке дня Рады законопроекта о нацменьшинствах еще нет, писал “Укринформ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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