 

Озвучен прогноз по госдолгу и дефициту бюджета США

12.02.2021, 1:50, Новости дня
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Бюджетное управление Конгресса США озвучило прогноз по федеральному долгу и дефициту федерального бюджета страны в 2021 финансовом году.

Долг, как полагают в бюджетном управлении, вырастет со 100% ВВП до 102% ВВП, к 2031 финансовому году ожидается рост до 107% ВВП. При этом дефицит бюджета составит в 2021 финансовом году 2,258 трлн долларов (против 3,132 трлн долларов дефицита в «коронавирусном» 2020 финансовом году), передает РИА «Новости».

Дефициты 2020 года (14,9% ВВП) и 2021 года (10,3%) будут рекордными с момента окончания Второй мировой войны. При этом прогноз не включает запланированное стимулирование экономики на 1,9 трлн долларов. В 2022–2031 годах дефицит в среднем составит 1,2 трлн долларов, превысив 50-летний средний показатель в 3,3% ВВП в каждый из этих годов. К 2031 году ожидается дефицит в 5,7% ВВП.

Напомним, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что сейчас американским властям не следует беспокоиться из-за госдолга, важно стимулировать экономику.



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