США обвинили Китай в «хищническом поведении»

12.02.2021, 1:50, Новости дня

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У США вызывает глубокую обеспокоенность хищническое поведение Китая в вопросах, касающихся технологий, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

США выступают против практики принудительного трансфера технологий, которую, по их словам, применяет Пекин к компаниям, желающим работать на китайском рынке. При этом США намерены общаться с Китаем «там, где это соответствует их интересам», передает РИА «Новости».

По мнению Вашингтона, Китай «сохраняет один из самых контролируемых, наиболее репрессивных, наименее свободных информационных режимов в мире», но использует свободу слова в других странах «для распространения дезинформации». Прайс призвал к свободному доступу СМИ на китайский рынок и осудил запрет вещания Би-би-си.

В Китае запретили вещание британского канала BBC World News. Ранее британский регулятор лишил лицензии на вещание китайский канал CGTN. Согласно британским законам, политические партии не имеют права контролировать владельцев телевизионных лицензий.

Прайс также отметил, что пока рано говорить о мерах США против Олимпиады-2022 в Пекине в связи с обвинениями в геноциде уйгуров. По его словам, в своем подходе к Китаю Вашингтон консультируется и учитывает позицию союзников.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает, что Вашингтон и Пекин «находятся в состоянии конкуренции», глава государства «трезво оценивает глубину этого вызова». США также настаивают на предоставлении Китаем дополнительных сведений об обстоятельствах начала распространения нового коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден сообщил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.