Обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа в Сенате США

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12.02.2021, 1:50, Новости дня
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Сторона обвинения завершила изложение доводов против экс-президента США Дональда Трампа на процессе его импичмента в американском Сенате, сообщают информационные агентства.

Главный обвинитель на процессе, член Палаты представителей Джейми Раскин спросил сенаторов: «Есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если Сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?». Он спросил, готовы ли члены Сената «поставить на это жизни других полицейских», «безопасность своей семьи» и «будущее демократической страны», передает РИА «Новости».

Конгрессмен Хоакин Кастро, также выступающий обвинителем от Палаты представителей, заявил, что среди сторонников Трампа, которых тот «привел к зданию» Конгресса, были люди из «списка наблюдения ФБР». Как минимум «один из участников мятежа, возможно, намеревался украсть информацию и передать ее иностранному противнику», сказал Кастро, добавив, что в толпу могли «просочиться иностранные шпионы», передает ТАСС.

«Наши противники даже используют события 6 января не только для очернения Америки, но и для оправдания своего собственного антидемократического поведения, называя Америку лицемерной», – сказал он, приведя в пример реакцию в России, Китае, Иране.

Как сообщила обвинитель от Палаты представителей Дайана Дегетт, участники штурма американского Капитолия 6 января верили, что выполняют указание Трампа, а значит не будут наказаны за свои действия. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Трамп «не выразил раскаяния», то есть, «несомненно, нанесет вред в будущем, если позволить».



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