 

Источники ТАСС и РИА Новости рассказали о подготовке терактов на массовых акциях в России

12.02.2021, 1:20, Разное
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Террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена) готовят боевиков для атаки во время массовых акций в различных городах России. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РИА Новости.

«В этих целях лидерами террористических формирований, […] находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — рассказали собеседники агентства.

Официально правоохранительные органы эту информацию не комментировали и о готовящихся терактах не предупреждали.

Госагентства опубликовали эту информацию на фоне протестных акций в стране, которые прошли 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального. Многие участники митингов по всей РФ требовали освободить Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил в СИЗО после возвращения на родину. Позже Симоновский суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сторонники оппозиционера анонсировали еще одну акцию ко Дню всех влюбленных: они предложили россиянам в восемь часов вечера выйти во двор своего дома и зажечь фонарик.

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Источник: Новая газета



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