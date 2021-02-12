Политика: Избиратели потребовали от политических партий конкретики

12.02.2021, 0:56, Новости дня

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Социологи выяснили, чего российские избиратели ожидают от политических партий перед выборами в Госдуму, и что для них является главным приоритетом, влияющим на решение проголосовать тем или иным образом. Оказалось, что базовые требования большинства россиян схожи, несколько отличны только предпочтения сторонников непарламентских партий. Но насколько сами партии соответствуют ожиданиям избирателей?

«Не менее 96% россиян согласны, что задача государства состоит в заботе о гражданах и оказании социальной поддержки. 83% считает важным утверждение традиционных ценностей, причем среди электората «Единой России» этот показатель доходит до 94%. Более половины – 51% считают, что страна должна быть державой с мощными вооруженными силами и влиять на политические процессы в мире», – сообщил в четверг руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

Данные, полученные в ходе недавнего соцопроса, исследователь представил на круглом столе «Базовые ценности. Какие партии и как соответствуют ожиданиям избирателей», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Как отметил Мамонов, у групп респондентов различались приоритеты в зависимости от того, за кого эти люди голосуют. К примеру, избиратели «Единой России» на первое место ставят обеспечение обороноспособности страны. Те же, кто голосует за КПРФ, наиболее важным считают государственную гарантию качества здравоохранения.

Но базовые требования у большинства российских избирателей очевидны – от государства требуют защиты, констатировал Мамонов. О том, что именно забота о населении должна стать основной обязанностью государства, заявило по 98% сторонников «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», 95% избирателей ЛДПР и 93% приверженцев непарламентских партий, перечислил эксперт.

Следовательно, сделал вывод социолог, на думских выборах-2021 успех ожидает те партии, которые поставят во главу угла патерналистскую программу. «В первую очередь, граждане называют обеспечение качества и доступности медицины, на второй позиции – доступность образования, далее – поддержка производства, обеспечение жильем и социальные гарантии различным группам населения», – перечислил эксперт ВЦИОМ.

Судя по результатам соцопроса, несколько особняком стоят избиратели непарламентских партий (около 14% респондентов), добавил Мамонов. По его словам, эта группа респондентов не ставит во главу угла мощь и силу государства. Но опрос этих, во многом либерально настроенных россиян, дал парадоксальный результат. «Среди избирателей непарламентских партий всего 52% заявили, что благополучие человека зависит от него самого. Мы, честно говоря, ожидали более высокого процента. Зато среди избирателей «Единой России» не менее 78% считают, что своим благополучием человек обязан самому себе», – рассказал Мамонов. Следовательно, и электорат непарламентской оппозиции ожидает, что благополучие им обеспечит государство.

«На восприятие политической системы существенное влияние оказала пандемия. В обобщенном виде общественный запрос звучит следующим образом – конкретные дела, приносящие пользу, социальная справедливость и забота. У партий есть шанс снять претензии, которые могли возникнуть к ним в прошлые годы, и перезагрузить отношение к себе, продемонстрировав готовность проявить защиту и заботу», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский.

Важно отметить, что, как и до пандемии, так и сейчас, граждане воспринимают партийную систему и законодателей как нечто вторичное по отношению к вертикали исполнительной власти, с которой люди и связывают основные ожидания от государства, заметил эксперт ИНСОМАР.

Но если говорить именно о партиях, то наибольшее доверие россияне испытывают к традиционным политическим силам, представленным в Думе, так как у них есть ресурс для воздействия на власть, добавил Потуремский. «В этом смысле, безусловно, лидирующие позиции у «Единой России», – указал социолог. – Напротив, к малым партиям есть вопросы: «Точно ли вы сможете помочь нам?». И неизбежным осталось то, что несистемные политические движения по-прежнему не являются реальной силой».

Если мы посмотрим показатели по «Единой России», которые представил ВЦИОМ, то можно отметить – партия власти по всем параметрам выступает лидером, уверен директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Речь идет, конечно, только о специфической ресурсной позиции партии власти (можно вспомнить волонтерский проект, который запустили единороссы в разгар пандемии), но и том, что в «Единой России» дает несколько важных сигналов для избирателей, – полагает политолог. – В лице «Единой России» избиратель видит защитника, заботящегося о нем, и главного патриота».

По мнению Чеснакова, темы патриотизма, защиты национальных интересов, гордости за страну, исторического наследия будут определяющими в ходе парламентской кампании-2021. Политолог полагает, что «здесь

«Единая Россия» попадает в тональность не только своего избирателя, но и электората в целом».

С другой стороны, для участников партийной гонки главным вызовом будет то, что их программы особо не отличаются друг от друга, рассуждает Чеснаков. «Партии могут предложить избирателю одинаковый продукт – не только по смыслам, но и даже по формулировкам. Возникает вопрос, смогут ли эти партии в дальнейшем провести четкие границы между собой для избирателя, показать избирателю, чем они отличаются друг от друга», – отметил директор Центра политической конъюнктуры. Партиям, состязающимся за избирателя, необходимо точнее определиться со своим идеологическим лицом, сделал вывод Чеснаков.

С коллегой поспорил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, большие думские партии давно уже сформировали то, что их отличает друг от друга, свои образы в общественном сознании. Эти модели восприятия во многом совпадают с тем, о чем писал психолог Карл-Густав Юнг, заметил эксперт.

Так, «Единая Россия», по мнению Минченко, воплощает собой образ заботливого правителя, ЛДПР воспринимается как «боевитый шут», КПРФ – как альтернативный заботливый правитель, зовущий в светлое прошлое.

«Справедливая Россия» после своего слияния с партией Захара Прилепина «За правду» изменила свой имидж – вместо партии-покровителя избиратель увидел нечто наступательно-боевитое и радикальное. Среди партий-дебютантов Минченко выделил «Новых людей» (партию, с которой сотрудничает этот эксперт), которые воплощают собой «искателя, который находит неизведанные пути».

В этой галерее образов некоторые роли еще не заняты, полагает Минченко. «Так, не занята ниша открытого и простодушного борца с истеблишментом, и

нет образа «мага», который готов предложить масштабные изменения с помощью невиданных доселе технологий».

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, в свою очередь, не согласился с тем, что главным на выборах будет вопрос имиджей, отвлеченных идеологий, или апелляции к абстрактным ценностям. «Когда мы в прошлом году делали с коллегами исследование восприятия жителями РФ политических процессов, мы увидели, что тема ценностей вызывает наибольшие вопросы. Когда говорят про добро и зло, про семью (казалось бы, гиперценность – о чем говорил коллега Потуремский), это все воспринимается скептически, как элемент фальши, чего-то ненастоящего. Ценности – не всегда то, что люди ждут от политики», – заметил Виноградов. Сейчас в первую очередь от партий ждут конкретных предложений по конкретным вопросам – здравоохранение, образование, соцзащита, что показал и опрос ВЦИОМ, сделал вывод политолог.

Виноградов признал, что за прошедший коронакризисный год «Единой России» удалось заметнее других работать с запросами на справедливость, заботу. «Кроме того, партия достаточно рационально вела себя, не наращивая антирейтинг», – добавил петербургский эксперт.

«Особенно забавно, что, судя по опросу ВЦИОМ, среди сторонников «Единой России» нашлось больше любителей патернализма, чем среди сторонников Компартии. Я был рад еще раз убедиться в правоте своего вывода, что почти весь российский электорат – левый», – со своей стороны заметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. При этом он поспорил с Чеснаковым относительно того, входит ли в базовый запрос граждан патриотическая идеология.

«На мой взгляд – увы и ах – повестка «Сирия – Донбасс» более не волнует граждан России,

а крымский консенсус, на мой взгляд, закончился примерно в 2018 году», – сообщил Бондаренко.

«Что, на мой взгляд, является трендом текущего политического сезона? Это забота о социально незащищенных слоях населения», – подчеркнул Бондаренко. На реплику эксперта тут же отреагировал Чеснаков. Он подчеркнул, что патриотизм имеет отношение не только и не столько к большим геополитическим проектам, сколько к укреплению российской государственности и к неоднократно упоминавшейся социальной справедливости.

При том, что большинство россиян разделяет левые (во всяком случае, умеренно-левые) воззрения, рано говорить о том, что либерализм мертв, заметил политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. «Во всем мире, и в РФ в том числе происходит борьба между двумя идеологиями – патерналистской и либеральной. Мейнстримом в мире становятся ценности коллективизма, базовый доход, социальная защита, охрана природы как общего достояния. Но либеральная, индивидуалистская идеология не сдается, и это находит воплощение в деятельности российских партий, в том числе молодых», – полагает он.

Сейчас внутри российского либерального лагеря наблюдается явный раскол, вызванный недавним выступлением Григория Явлинского против Алексея Навального, со своей стороны заметил Минченко. По его мнению, радикализация части либералов, оттолкнет от них умеренный электорат – и на этом может сыграть партия «Новые люди», которая делает ставку на активных индивидов, в том числе молодых бизнесменов.

«На выборах повезет партиям, которые четко определились со своей целевой аудиторией, обрисовали конкретный портрет своего сторонника.

В этом смысле действительно можно выделить «Новых людей», – согласилась исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

Если вновь обратиться к левому флангу, то здесь определенный подарок сделала партия «Справедливая Россия», отметил Минченко. По его мнению, часть умеренно-левого электората может перейти к другим партиям, так как этих избирателей не устроит радикальный настрой прилепинцев, влившихся в ряды справедливороссов.

Иного мнения придерживается политолог Дмитрий Гусев, недавно назначенный руководителем аппарата «Справедливой России». По его мнению, именно «СР», вкупе с «Единой Россией» наиболее полно отвечают на базовые запросы современного российского общества, в то время как КПРФ и ЛДПР вытесняются на периферию политического поля. «Если «Единая Россия» вместе со «Справедливой Россией» удовлетворяют запросам 95% населения, то, конечно, можно говорить о втором месте «Справедливой России» на думских выборах», – выразил уверенность глава аппарата справедливороссов.

«За каждой партией есть свой ценностный запрос, который требует качественного представительства в российской политике, – резюмировала модератор круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. – Судя по соцопросам, все избиратели хотят жить в нормальной стране, хотя и понимают нормальность несколько по-разному. Но объединяющим фактором, безусловно, стал запрос на патриотичную и социально ориентированную политику».

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