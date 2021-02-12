Захарова на китайском языке поздравила с Новым годом в TikTok
12.02.2021, 0:56,
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова записала поздравление на китайском языке с Новым годом по лунному календарю, оно опубликовано в TikTok российского МИДа.
У аккаунта свыше 9,5 млн подписчиков и почти 9 тыс. лайков. В TikTok МИД опубликовал пять видео. Поздравление опубликовано внешнеполитическим ведомством и в других соцсетях.
@midrussia
Поздравление Марии Захаровой с наступающим Новым годом по лунному календарю на китайском языке. ##Захарова ##МИДговорит ##LunarNewYear
Напомним, Захарова рассказала, что завести аккаунт в TikTok МИД планировал давно, «это не дань моде, а просто информационная работа».
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