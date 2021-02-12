Оскал дровосека

12.02.2021, 0:26, Разное

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Как коренные народы Карелии воюют с рубщиками тайги.

В деревне тишина и нетронутый снег. Час езды от Петрозаводска по дороге, изрядно разбитой большегрузами. Большегрузы вывозят из Прионежья камень: села вдоль дороги окружены гравийными карьерами. Не будь здесь леса, деревни бы утонули в серой пыли. Сосновые рощи сдерживают ее, как фильтр. Сколько жизни отмерено этим рощам, местные жители не знают: почти 50 тысяч гектаров на 49 лет отданы в аренду лесорубам. Люди узнали об этом, когда застучали топоры.

— Нас отдали вместе с землей, — Елена Тимбаева, сельский депутат и коренная жительница этих мест исписала ворох бумаг, пытаясь добиться правды. Она уверена, что лесные участки отданы в аренду в нарушение духа и буквы российских законов, не говоря о международном праве. Нарушены права вепсов — коренного малочисленного народа, искони живущего в Прионежском районе.

Вепсы — финно-угорский народ, который с IX века населяет территории между Ладожским и Онежским озерами, а также районы нынешних Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.

Большая часть — из примерно пяти тысяч вепсов — проживает в Карелии, где еще 30 лет назад была национальная автономия — Вепсская волость.

Правда, когда жители волости проявили недюжинную волю к самоуправлению, принялись без оглядки на республиканских чиновников решать свои проблемы и даже написали программу социально-экономического развития, волость тут же ликвидировали. Остались поселения — Шокшинское, Рыборецкое, Шелтозерское. На карте видно, что поселения теряются на огромном поле, расчерченном зелено-голубыми квадратами. Эти квадраты — 165 земельных участков, лесу на которых предрешено превратиться в листы из древесной стружки — ориентированно-стружечные плиты для строительства и производства мебели. За это один из крупнейших российских производителей древесины ООО «ДОК Калевала» будет ежегодно платить в карельский бюджет 4,5 миллиона рублей — цену скромной петрозаводской «трешки».

План вырубки ООО «ДОК Калевала»

Сейчас карельская тайга еще шумит. Согласно решению республиканского минприроды в скором времени сосны диких карельских лесов превратятся в аккуратные стопочки прессованного стройматериала «ДОК Калевала», который, согласно презентации на сайте, «успешно расширяет географию экспортных продаж в страны ближнего и дальнего зарубежья».

О том, что вепсский лес теперь принадлежит коммерсантам, сами вепсы узнали недавно. Договор республиканское министерство природы и экологии заключило с «ДОК Калевала» еще в августе 2018 года (он есть в распоряжении «Новой»).

Но малому народу, веками живущему в окружении этих лесов, о случившемся не сказали.

Елена Тимбаева вспоминает, как с удивлением узнала: арендаторы еще два года назад встречались с главой Рыборецкого поселения (на встрече с жителями Шелтозера это подтвердили представители «Калевалы»), между тем, чтобы узнать, кто начал рубить лес в округе, депутату пришлось засыпать запросами прокуратуру и минприроды.

Вырубленный участок леса в Прионежском районе. Фото предоставлено местными жителями

Осенью минприроды Карелии официально предложило главам вепсских поселений выразить свою позицию по вопросу передачи лесов в аренду «ДОК Калевала». При этом, напомню, к тому времени договор аренды был уже год как подписан.

Впрочем, когда члены инициативной группы по защите вепсского леса на встрече с руководством «ДОК Калевала» и его подрядчиком ООО «Зенит» заикнулись о несвоевременном уведомлении жителей, их быстро осадили.

«Согласование не требуется, — отреагировал исполнительный директор «Калевалы» Валерий Пучков. — Вот если бы мы в вашем поселении строили завод, тогда провели бы общественные слушания согласно Градостроительному кодексу. А лес — собственность федеральная. И потому обязанности согласовывать с вами наши действия нет. Мы правомочны, договор аренды с нами заключен, и мы, конечно, будем работать». Проще говоря — вас никто не спрашивает. Отдали крестьян вместе с землей. Раз участок включает в себя лес, распоряжается им исключительно федеральная власть, а не живущие рядом люди.

С федеральной властью у деревообрабатывающего предприятия все хорошо. Его и Дмитрий Медведев хвалит, заезжая, и Николай Патрушев. А Рашид Нургалиев так и вовсе стал почетным гражданином Петрозаводска, как сообщает местный портал, за поддержку экономических проектов, в числе которых начинания «ДОК Калевала». Именно на выездном совещании при Нургалиеве Валерий Пучков пояснил о необходимости получения предприятием в аренду собственного лесного фонда. Четыре года спустя договор с минприроды был подписан.

Имена, конечно, громкие. Да только вепсам отступать некуда. Они — лесной народ, лес — их кормилец. Они пошли войной.

ОБРАЩЕНИЕИз письма главы администрации Шелтозерского сельского поселения Ирины Сафоновой в минприроды республики:

«В случае заготовки древесины на территории Шелтозерского сельского поселения без согласования с представительным органом и главой, в целях защиты исконной среды обитания коренного малочисленного народа — вепсов совет поселения направит в ООН обращение о нарушении положений Конвенции 169 МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» в части нарушения прав на участие в пользовании и управлении природными ресурсами и их сохранении».

Аргумент сильный: несколько лет назад обращение проживающего в Мурманской области народа саами в ООН по таким же основаниям привело в итоге к расторжению договора аренды угодий, заключенного мурманским минприроды с белгородским охотничьим клубом.

Вырубленный участок леса в Прионежском районе. Фото предоставлено местными жителями

Зачем коренным народам особые права? Они живы покуда сохраняют идентичность. Для этого и нужны преференции, чтобы саами, работающий в городе, мог поехать в родные места и ловить там рыбу теми же снастями, что ловил его дед. И научить этому своего сына. Чтобы образованная вепсская гражданка не забыла, как зовутся и где растут лечебные травы. Чтобы ненец, которого из тундры вывезли в интернат, вернувшись, мог безошибочно вспомнить все 14 наименований снега, что есть в его родном языке. Малым народам, чтобы выжить, нужна природа. В конечном счете они берегут ее и для нас.

Деловой человек скажет: это все лирика, мы оперируем правовыми нормами. Правильно. Вот, например, статья 69 Конституции РФ:

«Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами».

Международные нормы закреплены, например, в ратифицированной Россией Декларации ООН о правах коренных народов. Универсальной нормой международного права является свободное, предварительное и осознанное согласие коренных жителей на любую хозяйственную деятельность в местах их проживания.

Вот статья 48 Лесного кодекса России: «В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, при использовании лесов обеспечиваются защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни».

А вот федеральный правительственный акт: Шелтозерское поселение с 2009 года включено в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. И отговорка, что лес не входит в границы поселения не работает — влияние уже начавшейся хозяйственной деятельности на жизнь вепсского народа может стать таким, что и народа-то не останется лет через 50, когда закончится договор аренды.

Но когда на встрече протестующие начинают говорить о своих нарушенных правах, арендатор напоминает: «Мы 400 млн налогов в год платим».

«Может, мы и не специалисты, но нам здесь жить! — взрывается изо всех сил сохранявший спокойствие депутат Сергей Сафонов. — Завтра мой ребенок пойдет в лес — а что там творится?!»

Вырубленный участок леса в Прионежском районе. Фото предоставлено местными жителями

Вадим Карабинский задает больше всех вопросов. Он тут единственный не коренной. Приехал в Карелию 17 лет назад. Говорит, уехал из большого города, чтобы жить буквально в лесу. Привели к этому религиозно-философские искания. Вместе с единомышленниками — их несколько семей — Карабинский живет в Залесье, поддерживая жизнь в некогда опустевшей деревне.

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