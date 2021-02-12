РФ фактически превратила ОРДЛО и Крым в свой военный форпост – Кравчук на заседании Совбеза ООН

12.02.2021, 0:16, Новости дня

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Процесс переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе ведется в условиях продолжающейся российской агрессии.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено состоянию выполнения Минских договоренностей. Текст выступления приводит пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права.

“Мы видим на временно оккупированных территориях Украины ограничения свободы передвижения, а также отсутствие безопасного и надежного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе к временно неконтролируемому участку украинско-российской границы и временно оккупированному Крыму. Обычной практикой стало незаконное пересечение не подконтрольного Украине участка границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал”, – рассказал Кравчук.

Попытки России убедить международное сообщество в том, что в Украине нет ее войск, оружия или наемников, уже никого не вводят в заблуждение, подчеркнул он.

“Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост”, – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/204619684781783

Сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное состоянию выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, созвала Россия. Оно прошло в онлайн-формате.

Итоговых деклараций или резолюций встреча не предусматривала, но Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау констатировала, что переговоры в рамках ТКГ находятся в тупике.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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