Мнение: Будни провокаторов

12.02.2021, 0:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

31 января мужик вышел на акцию протеста. Но с плакатом против Навального. Может, рассчитывал, что его побьют, или хотя бы обплюют. Но провокатор так и не дождался, никто его не обидел, не тронул. Пока его не забрала полицию. И увезла в одном автозаке с протестующими против произвола….

Но вот что интересно, суд не стал наказывать мужика с плакатом. Потому что провокатор оказался НОДовцем? Типа свой, социально близкий, за что его наказывать-то?

Но мне в этой истории интересно вот что. Мужик вышел с плакатом против Навального. И его никто пальцем не тронул, не обидел, не плюнул в лицо. Потому что сторонники Навального понимают, что люди имеют право иметь любое мнение.

Вспомнилась история на Пушкинской, про которую любят рассказывать пропагандисты. О том, как зверски избили мужика, который вышел с плакатом в гущу сторонников Навального, и даже забрался на столб… Но вот странно. Мужика этого били какие-то мутные персонажи, а отбили и пресекли избиение… именно сторонники Навального.

Что интересно, этот «зверски избитый» пропал из информационного поля. Не странно?

Может, «избитый» на Пушкинской тоже был НОДовцем? И били его тоже НОДовцы? Но сторонники Навального угомонили хулиганов?

Фотография отсюда