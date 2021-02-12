 

Мнение: Будни провокаторов

12.02.2021, 0:06, Разное
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31 января мужик вышел на акцию протеста. Но с плакатом против Навального. Может, рассчитывал, что его побьют, или хотя бы обплюют. Но  провокатор так и не дождался, никто его  не обидел, не тронул. Пока его не забрала полицию. И  увезла в одном автозаке с протестующими против произвола….

Но вот что интересно, суд  не стал наказывать мужика с плакатом. Потому что провокатор  оказался НОДовцем?  Типа свой, социально близкий, за что его наказывать-то?

Но мне в этой истории интересно вот что. Мужик вышел с плакатом против Навального. И его никто пальцем не тронул, не обидел, не плюнул в лицо. Потому что сторонники Навального понимают, что люди имеют право иметь любое мнение.

Вспомнилась история на Пушкинской, про которую любят рассказывать пропагандисты. О том, как зверски избили мужика, который вышел с плакатом в гущу сторонников Навального, и даже забрался на столб…   Но вот странно. Мужика этого били какие-то мутные персонажи, а отбили и пресекли избиение… именно сторонники Навального.

Что интересно, этот «зверски избитый» пропал из информационного поля. Не странно?

Может, «избитый» на Пушкинской тоже был НОДовцем? И били его тоже НОДовцы? Но сторонники Навального угомонили хулиганов?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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