Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС

12.02.2021, 0:02, Новости дня

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Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер.

Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости».

Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться».

В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении.