Эксперт: Анкара решила никого не наказывать за расстрел российского офицера

12.02.2021, 0:02, Новости дня

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«Для многих турок Челик – не убийца, а национальный герой. В его поддержку еще в 2015 году в турецких соцсетях была запущена мощная пропагандистская кампания», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко. Ранее Алпарслан Челик, предполагаемый убийца Героя РФ Олега Пешкова, вышел на свободу после отбытия в Турции незначительного тюремного срока.

«Алпарслан Челик говорил на суде, что он лишь командовал группой, боевики которой стреляли по Пешкову. Раз виновны все, значит, никто не виновен персонально. Это обратная сторона принципа коллективной ответственности», – говорит руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Как отметил эксперт, во время следствия над Челиком турецкие власти опасались новых осложнений в отношениях с Россией и тогда вслух рассуждали о возможной виновности Челика в гибели Пешкова. «Как только риск обострения турецко-российских отношений снизился, а инцидент был исчерпан, турецкое следствие пошло по другому пути. Челику вменили только незаконное хранение оружия, он получил свои пять лет тюрьмы, отсидел даже меньше и теперь вышел на свободу», – отметил Малашенко.

Как сообщает ТАСС, в четверг житель Турции Алпарслан Челик, в 2015 году публично взявший на себя вину за расстрел российского летчика Олега Пешкова, покинул турецкую тюрьму. Впрочем, срок он отбывал не за убийство россиянина, а за незаконное владение оружием.

По мнению Малашенко, если бы следствие по делу Челика велось объективно, то турецкому правосудию в итоге пришлось бы задерживать и допрашивать подчиненных Челика, а также руководителей движения «Серые волки».

«Анкара была бы вынуждена начать репрессии против «Серых волков» и даже запрещать эту старейшую в Турции военно-политическую группировку. В Анкаре сочли, что им это просто не надо – и ограничились одним Челиком. Виновен Челик персонально в убийстве Пешкова или нет, это уже Анкаре было неинтересно», – уверен Малашенко.

«На войне как на войне. Олег Пешков стал национальным героем России, примером для других летчиков, кумиром российской ребятни – этого достаточно. А если бы Москва потребовала от Анкары более развернутых следственных действий по Челику и по «Серым волкам» в целом, это вызвало бы огромную протестную волну внутри самой Турции. Там резко выросли бы антироссийские настроения. Ведь для многих турок Челик – не убийца, а национальный герой. В его поддержку еще в 2015 году в турецких соцсетях была запущена мощная пропагандистская кампания», – напомнил Малашенко.

Как известно, 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе Сирии, в результате погиб российский летчик Олег Пешков. Боевики расстреляли его еще в воздухе, когда летчик спускался на парашюте. Напарник Пешкова, штурман Константин Мурахтин был спасен российскими десантниками из отряда, отправленного на спасение Пешкова. Однако в бою в ходе спасательной операции погиб еще один российский военный – морской пехотинец Александр Позынич.

На следующий день СМИ распространили видеоролик, в котором Челик с гордостью признавался в убийстве российского офицера. Предположительно Челик в тот момент был одним из командиров турецкого радикального движения «Серые волки», актив которого воевал на стороне сирийских мятежников в провинции Латакия.

30 марта 2016 года в турецком городе Измир Челика арестовали по обвинению в незаконном хранении боевого оружия. После помещения под стражу Челик изменил свои заявления. Согласно его новым показаниям, лично он не приказывал подчиненным вести огонь по летчикам, они сделали это по собственной инициативе.

Подполковнику Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Ультранационалистическая организация «Серые волки» (Bozkurtlar) существует в Турции с 1968 года, она считается экстремистским боевым крылом легальной турецкой Партии национального движения (ПНД). Ранее светские националисты из ПНД были в оппозиции. Но после того, как часть генералитета попыталась свергнуть президента Тайипа Реджепа Эрдогана в ходе путча в июле 2016 года, расклад сил в стране изменился, и ПНД стала союзником Эрдогана.