 

Черногория разрешила импорт «Спутника V»

12.02.2021, 0:02, Новости дня
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Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ.

Институт «выдал согласие на закупку», первые поставки начнутся на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вести».

Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки.



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