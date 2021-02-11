Роскомнадзор запретил упоминание клитора на территории Российской Федерации

11.02.2021, 23:51, Разное

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Надзорное ведомство запретило упоминать женский половой орган в сети Интернет и средствах массовой информации. Решение Роскомнадзора основано на постановлении Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу рэпера Славы КПСС. Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) получил 7 суток административного ареста за выкрикивание фразы «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка».

Роскомнадзор пришел к выводу, что публичное упоминание женского полового органа способствует развращению детей и подрывает основы традиционных ценностей. Экспертный совет ведомства, куда входят Елена Мизулина, Виталий Милонов и Владимир Лейгода, полностью поддержал это решение. Теперь упоминание клитора возможно только в негативном ключе с использованием таких характеристик как: радикальный, экстремистский, запрещенный, старый, ужасный, противный, скользкий. Во всех остальных случаях слово должно быть маркировано особым образом. В качестве примера Роскомнадзор привел фразу Славы КПСС, которая будет выглядеть в соответствии с новыми правилами — «Лизай, а не кусай. *РОСКОМНАДЗОР* — нежная штучка». Кроме этого, текст должен сопровождаться особым пояснением, в котором говорится о том, что речь идет о половом органе, запрещенным к упоминанию на территории Российской Федерации.

Роскомнадзор предупредил интернет-ресурсы о волне грядущих блокировок на фоне принятых изменений, который вступают в силу с 14 февраля. Видео с выкриком Славы КПСС должно быть удалено или отцензурировано владельцами сайтов, где оно размещено.

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