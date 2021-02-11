 

Роскомнадзор запретил упоминание клитора на территории Российской Федерации

11.02.2021, 23:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Надзорное ведомство запретило упоминать женский половой орган в сети Интернет и средствах массовой информации. Решение Роскомнадзора основано на постановлении Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу рэпера Славы КПСС. Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) получил 7 суток административного ареста за выкрикивание фразы «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка».

Роскомнадзор пришел к выводу, что публичное упоминание женского полового органа способствует развращению детей и подрывает основы традиционных ценностей. Экспертный совет ведомства, куда входят Елена Мизулина, Виталий Милонов и Владимир Лейгода, полностью поддержал это решение. Теперь упоминание клитора возможно только в негативном ключе с использованием таких характеристик как: радикальный, экстремистский, запрещенный, старый, ужасный, противный, скользкий. Во всех остальных случаях слово должно быть маркировано особым образом. В качестве примера Роскомнадзор привел фразу Славы КПСС, которая будет выглядеть в соответствии с новыми правилами — «Лизай, а не кусай. *РОСКОМНАДЗОР* — нежная штучка». Кроме этого, текст должен сопровождаться особым пояснением, в котором говорится о том, что речь идет о половом органе, запрещенным к упоминанию на территории Российской Федерации.

Роскомнадзор предупредил интернет-ресурсы о волне грядущих блокировок на фоне принятых изменений, который вступают в силу с 14 февраля. Видео с выкриком Славы КПСС должно быть удалено или отцензурировано владельцами сайтов, где оно размещено.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Обнаружено предсказание Нострадамуса о третьей мировой войне

01.08 / Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

05.02 / Около десяти лет: названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

05.08 / Лучший подарок: Джейсон Момоа отреставрировал любимую машину своей супруги Лизы Боне

09.12 / Ситуация на Украине вышла из-под контроля Зеленского – политолог

27.06 / Мнение: Свежий анекдот – звонок Путину 2 июля в Ново-Огарёво

06.10 / Кабаны захватили город под Москвой

23.08 / Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением

21.01 / Карнавальная стратегия

14.09 / Мнение: Современные математики не осознают, какой математический объект они называют “ГРАФИКОМ ФУНКЦИИ”!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска