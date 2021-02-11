Ледяную экзолуну поглотила собственная мертвая звезда

11.02.2021, 23:28, Разное

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Американские астрофизики заявили, что они обнаружили ледяную экзолуну в другой звездной системе. Однако три миллиона лет назад она была поглощена своей звездой, поэтому напрямую ее наблюдать сегодня невозможно.

По словам ученых, из-за колоссальных расстояний между звездными системами иногда им приходится наблюдать сложно объяснимые процессы. Так, они обнаружили в 300 световых годах от Земли двойник Солнечной системы со своей экзолуной, но на сегодняшний день она, вероятно, уже не существует.

Ледяная экзолуна находилась рядом с белым карликом GALEX J2339-0424, отметила сотрудница Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бет Кляйн. Удостовериться в том, что небесное тело было поглощено собственной звездой, им удалось благодаря использованию обсерватории Кека на Гавайях.

Источник: glas.ru