 

Знакомства в соцсетях могут продлить жизнь пожилых людей

11.02.2021, 23:28, Разное
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Психолог Мария Макарова считает, что знакомства пожилых людей в социальных сетях могут продлить им жизнь. Во время пандемии коронавируса существенно увеличилось число пользователей на соответствующих сайтах. Сообщается, большинство аккаунтов создавали люди возрастом 71 год и старше.
Пенсионеры чувствуют себя одинокими, поскольку приходится соблюдать режим строгой самоизоляции. Психолог Макарова считает, что им на помощь могут прийти современные технологии, благодаря которым есть возможность найти вторую половинку в социальных сетях.

Специалист убеждена, что влюбиться можно совершенно в любом возрасте. Социальные сети и сайты знакомств помогаю людям из разных уголков мира общаться. В РФ постепенно уходит в прошлое традиционный образ пожилого человека. Все чаще пенсионеры надевают молодежные вещи, стремятся учить иностранные языки, по возможности стараются быть активными.

Современные условия проживания не предполагают тяжелый труд, к тому же сейчас доступна хорошая медицина, на рынке можно приобрести качественные продукты питания. Если в период самоизоляции бабушки и дедушки чувствуют себя одинокими, то внукам необходимо открыть им мир интернета и социальных сетей. Социализация представляет собой один из главных секретов долголетия.

Выполнять все действия рекомендуется аккуратно, пожилой человек при освоении новых навыков не должен ощущать страх. Важно объяснить правила безопасности, поскольку в Сети часто орудуют мошенники. Социальные сети помогут пожилым людям оторваться от телевизора и снова поверить в себя, пишет портал «Слово и дело».



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