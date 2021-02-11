 

Мнение: Жизнь в атмосфере нацистских гонений

11.02.2021, 23:24, Разное
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Агентство UTA уволило актрису сериала «Мандалорец» Джину Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Также от сотрудничества с артисткой отказалась студия Lucasfilm. Об этом пишет Deadline.

Карано опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что евреев в Германии избивали их соседи, а не «нацистские солдаты». «Поскольку историю правят, сегодня многие не понимают, что до того, как нацистские солдаты начали арестовывать евреев тысячами, правительство сперва заставило собственных граждан ненавидеть их за то, что они были евреями. Как это отличается от того, чтобы ненавидеть кого-либо из-за политических взглядов?» — задалась вопросом актриса.

В Lucasfilm заявили, что перестали сотрудничать с Карано и в будущем не рассматривают возможности совместной работы с актрисой. Представители компании подчеркнули, что посты Карано в соцсетях, в которых та «порочит людей на основании их культурных особенностей или религиозных убеждений», являются неприемлемыми и отвратительными.

https://lenta.ru/news/2021/02/11/mandaloretcs/ – цинк

Гражданка Карано конечно не совсем верно проводит параллель того что сейчас происходит в США с нацистской Германии.
То что сейчас происходит ближе к "охоте на ведьм" имени сенатора Маккарти, только вместо коммунистов преследуют трампистов, причем помимо государственной кампании давления на инакомыслящих, создается (или вернее, уже создана) устойчивая атмосфера ненависти к тем, кто поддерживал Трампа или не поддерживал Байдена (или же связанные с Байденом и Демократической Партией идеологемы, начиная от BLM и заканчивая "Новым Зеленым Курсом"). И разумеется, если ты не одобряешь кампанию травли и созданную атмосферу нетерпимости, в особенности публично, будь то в шутку или всерьез, то ты сам становишься объектом травли, что и произошло с "штурмовиком повстанцев" из означенного сериала. В современных США, всякий Rebel Scum типа Джины Карано ждет кованный сапог демократического порицания.

Источник: Colonel Cassad



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