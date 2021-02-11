Мнение: Попутчики?
11.02.2021, 23:12,
Разное
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ТАСС и РИА Новости сообщили, что боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят боевиков для атаки во время массовых акций в различных городах России.
Дословно: « …лидерами террористических формирований, […] находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах».
Недоумеваю. Не допустить акций протеста пока вроде бы только власть старается. Теперь, выходит, еще и террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» де-факто добивается того же самого? И утечка информации и подготовке боевиков произошла, чтобы люди испугались и не выходили на акции протеста?
Власть и «Хайят Тахрир аш-Шам» стали союзниками? Или попутчиками?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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