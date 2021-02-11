 

Мнение: Попутчики?

11.02.2021, 23:12, Разное
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ТАСС и РИА Новости сообщили, что боевики  запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят боевиков  для атаки во время массовых акций в различных городах России.

Дословно: « …лидерами террористических формирований, […] находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах».

Недоумеваю. Не допустить акций протеста пока вроде бы только власть старается. Теперь, выходит, еще и террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» де-факто добивается того же самого?  И утечка информации и подготовке боевиков произошла, чтобы люди испугались и не выходили на акции протеста?

Власть и «Хайят Тахрир аш-Шам» стали союзниками?  Или  попутчиками?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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