Мнение: Попутчики?

11.02.2021, 23:12, Разное

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ТАСС и РИА Новости сообщили, что боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят боевиков для атаки во время массовых акций в различных городах России.

Дословно: « …лидерами террористических формирований, […] находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах».

Недоумеваю. Не допустить акций протеста пока вроде бы только власть старается. Теперь, выходит, еще и террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» де-факто добивается того же самого? И утечка информации и подготовке боевиков произошла, чтобы люди испугались и не выходили на акции протеста?

Власть и «Хайят Тахрир аш-Шам» стали союзниками? Или попутчиками?

Фотография отсюда