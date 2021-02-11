Злорадная – Личное мнение

11.02.2021, 23:06, Разное

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Меня часто упрекают в необоснованной, как им кажется, симпатии к каким-то людям. Один из них — Иосиф Пригожин, которого я считаю очень неплохим человеком и имею к этому все основания, хотя никогда и не говорю вам о них.

Недавно и его прихватило — 8 дней Пригожин болел. Кислород, всё такое — коронавирус протекал в достаточно тяжёлой форме.



Фото: Соцсети

Очень переживала за него — всё-таки уже не мальчик, мало ли? Но даже если бы это был враг, неприятный мне человек, я бы всё равно пожелала человеку скорейшего выздоровления.

Сейчас не будет сенсаций. Сегодня я хочу рассказать то, что не перевариваю больше всего на свете — злорадство.

Несчастная Юлька Михальчик опять высказалась своим ртом. Неудавшаяся певица неимоверно рада болезни Пригожина:

Я не уверена, что Иосиф вообще знает о существовании мадам Михальчик, но она сама видимо считает его врагом. Как и всех окружающих, впрочем — совсем недавно Михальчик радовалась болезни Виктора Дробыша. Что сделал ей самый нормальный мужик шоубиза, вообще непонятно.

Юлька надеется, что коронавирус убьёт всех её врагов! Как не радоваться? Не радоваться она не может.

Единственно, что меня успокаивает во всей этой ситуации — энергетика Юли. Есть примета — на кого она выльет ушат помоев, у тех потом весь год всё хорошо и прекрасно.

Но всё равно мерзко. А вам?

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