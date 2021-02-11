DELFI – глава МИД Литвы приравнял покупку вакцины в России к финансированию агрессии на Украине

11.02.2021, 22:36, Новости дня

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Глава литовского внешнеполитического ведомства Габриелюс Ландсбергис заявил, что его стране не стоит покупать вакцину у России, поскольку Москва на эти деньги будет приобретать «амуницию для использования на Украине». Как пишет DELFI, дипломат добавил, что сейчас в мире есть «сотни» других производителей вакцин, и Литва решила покупать препараты только у соответствующих «трансатлантическому критерию» фирм.



Reuters

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не стоит покупать вакцину у тех, кто на эти средства затем будет покупать «амуницию для использования на Украине». Как пишет DELFI, главный дипломат Литвы рассказал журналистам, что вскоре вопрос российского «Спутника» потеряет свою актуальность, поскольку есть «сотни» других производителей.

«По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ожидают утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдёт процесс исследования и регистрации, всё равно вакцин на рынке будет достаточно», — заявил журналистам Ландсбергис.

Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если её зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

«Я поддерживаю позицию Шимоните. Не стоит привозить из Москвы солнце «Спутника», и мне кажется, это и геостратегическая позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам», — заявил он.

«Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию для, к примеру, использования на Восточной Украине», — продолжил министр.

Ландсбергис также заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих «трансатлантическому критерию».