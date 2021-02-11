Euronews – Сербия без поддержки ЕС вышла в лидеры по вакцинации

11.02.2021, 22:36, Новости дня

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Сербия продолжает лидировать среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения. При этом она не получила ни одной дозы вакцины против коронавируса от Евросоюза в рамках программы Covax, пишет Euronews. Вместо этого сербские власти решили самостоятельно заказывать и использовать препараты из России, Китая и США.

Сербия остаётся лидером среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения: более 550 тысяч человек уже сделали здесь первую прививку, при общей численности в семь миллионов. Ожидается, что к концу февраля будет вакцинировано 15 процентов населения.

При этом Сербия не получила ни одной дозы по программе Сovax от Евросоюза. По словам сербского президента Александра Вучича, использовалась вакцина из США, РФ и Китая.

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Могу сказать вам, что одна из этих вакцин, скорее всего, спасла жизнь моей матери, которая попала в больницу. Но через девять дней после вакцинации у неё появились антитела. Поэтому могу заверить вас на собственном примере, что мы сделали для людей что-то хорошее.

Вучич добавил, что обращался с просьбами выделить его стране вакцину к Великобритании, Китаю и России, и что Сербия готова теперь поделиться с соседними странами.

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ: Мы действительно готовы передать большую часть полученной вакцины нашим соседям из Северной Македонии. А затем будем решать и с остальными — ведь мы заинтересованы в том, чтобы они тоже, как и мы, были вакцинированы.

Тем временем вопросы массовой вакцинации обсуждались президентами Польши, Венгрии, Чехии и Словакии в ходе двухдневного саммита стран Вышеградской группы, прошедшего в Познани.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.