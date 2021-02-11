wPolityce – «дилетанты из Брюсселя» не перестают попадаться на российские уловки

11.02.2021, 22:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жозеп Боррель пополнил список западных политических невеж, которых Москва всегда обводит вокруг пальца по одной и той же схеме, пишет польский публицист Якуб Мачеевский. В статье для портала wPolityce он обвиняет главу дипломатии ЕС в том, что он не только не дрогнув принял всю порцию критики РФ в адрес ЕС, но и был очень щедр на комплименты.



Facebook

«Сколько же раз Запад намерен усваивать один и тот же урок, чтобы понять, что с Россией играть надо по другим правилам?» — задаётся вопросом на портале wPolityce польский публицист Якуб Мачеевский.

В статье журналист пишет, что несмотря на все заверения Европейской комиссии, визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля стал одной большой компрометацией. Сергей Лавров публично унизил европейского политика и назвал ЕС ненадёжным партнёром, но Боррель всё равно был щедрым на комплименты российской стороне.

Его заявления в ходе пресс-конференции были абсурдными. Он открыто сожалел о плохих отношениях с Россией, возлагал надежду на партнёрские отношения с ней, призывал доверять Москве и назвал Россию «частью Европы». Потом он решил пойти куда дальше и отдать дань уважения российской науке за создание вакцины «Спутник V». Робкие замечания в адрес российских властей со стороны Борреля были едва заметными на фоне непрекращающейся лести и восхищения, рассказывает он. Россия не упустила шанс также сыграть на личных чувствах главы дипломатии ЕС и упрекнуть испанские власти за якобы недемократическое отношение к Каталонии — родине Борреля, добавляет он.

На пресс-конференции Боррель стоял у кафедры с глупой ухмылкой, делая вид, что ничего страшного не происходит. Он также не дрогнул, когда посыпались обвинения Лаврова в адрес Запада в применении колониальных инструментов. «Слова этого политика, приверженца традиций самого жестокого советского империализма, были что ни на есть показной циничной насмешкой», — подчёркивает автор. «Сколько раз можно попадаться на одни и те же российские уловки? Ведь Москва всегда обманывает Запад по одному и тому же сценарию: соблазняя какой-либо формой внутренней модернизации, демократизацией или цивилизационной конвергенцией, более тесным сотрудничеством с европейскими и американскими компаниями, которые якобы заставляют Российскую Федерацию проявлять минимум уважения к свободе и достоинству человека», — объясняет он.

В итоге Запад инвестирует, платит, ослабляет ограничения, даже кается, а затем РФ опять даёт Западу пощёчину и спустя несколько лет заново начинает этот политический танец с новоиспечёнными западными лидерами. «Жозеп Боррель стал очередным дипломатом в кругу политических невеж», — констатирует Мачеевский. В статье он перечисляет целый ряд американских и европейских лидеров, которые безоговорочно поверили в Москве и тем самым скомпрометировали себя.

«Неужели это такая великая философия научиться разговаривать с российскими политиками — циничными олигархами, часто с прошлым в спецслужбах, где они научились лгать, манипулировать и читать эмоции своих собеседников по лицам и языку тела, — иначе, нежели с каким-либо министром демократического государства?» — задается вопросом польский публицист.

Автор уверен, что единственная уязвимая точка Запада — это самообман, вера в прогрессивную чушь о всеобщем благе, свойственном людям, в том числе тем, которые находятся у власти в России. Он недоумевает, как можно верить в то, что Лавров будет глубоко опечален отсутствием вакцин в ЕС, что он прослезится и пригласит Борреля выпить кофе в дружественной атмосфере.

В статье он доказывает, что РФ как никогда нужны деньги, поэтому ей необходимо продать своё «медицинское чудо» «Спутник V» как можно большему количеству стран. «Если бы жёсткий политик с головой на плечах отправился в Москву, он бы тоже получил вакцину, но при этом избежал бы унижений и не заявил напрямую Кремлю: «да, мы слабые, напуганные и беспомощные. «Когда в очередной раз эти брюссельские дилетанты будут нас чему-то учить, давайте будем помнить, что им только кур выводить гулять, а не заниматься политикой», — резюмирует на портале wPolityce польский публицист Якуб Мачеевский.