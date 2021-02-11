Ученые обеспокоены увеличением космического мусора на орбите Земли

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11.02.2021, 22:34, Разное
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Учёные со всего мира обеспокоены увеличением космического мусора на орбите Земли. Он не только мешает наблюдению за космосом, но и представляет угрозу для будущих миссий на МКС.
Количество космического мусора растёт с каждым запуском новых спутников и грузовых аппаратов к МКС. Его стало настолько много, что временами фотографы и астрономы фиксируют солнечные блики. Исследователи уже насчитали свыше 18 тыс. объектов искусственного происхождения на орбите, а дальше их число будет только расти. Фотограф Николай Гернет объяснил, что временами удаётся запечатлеть очень интересные объекты и туманности, но на фоне то и дело появляются световые полосы. Иногда их проще закрасить, но бывают моменты, когда они закрывают интересное космическое явление.

Астрономы тоже недовольны сложившейся ситуацией. Уже сейчас крайне трудно наблюдать за звёздами с Земли, а в будущем это вовсе может стать невозможным. «Один или два спутника не так уж страшно, но когда ты их тысячи, то их оказывается больше, чем видимых невооружённым взглядом звёзд», – говорит астроном Владимир Сурдин. Наибольшую опасность эти объекты представляют для ракетоносителей. Во время полёта они могут столкнуться, что может привести к существенным поломкам оборудования.

Программа по очистке орбиты уже существует и многие страны предоставляют свои разработки. Один из разработчиков Вайвю Фенг рассказал, что в основе их машины лежит механизм, способны хватать мусор на высокой скорости и отпускать его, направляя в атмосферу, где он и будет сгорать. Несмотря на работающий прототип, никто пока не торопится финансировать такие корпорации. Всё дело в высокой стоимости оборудования и затратах на его запуск, а все деньги, потраченные на программу, в итоге не окупятся.

Источник: ren.tv



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